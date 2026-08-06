Hradec Kralove-Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında, deplasmanda Çekya temsilcisi Hradec Kralove karşı karşıya gelecek. Avrupa kupalarında da 261. randevusuna çıkacak olan Kartal'da hedef, İstanbul'da oynanacak rövanş öncesi avantaj elde ederek tur kapısını aralamak. Trossard'ın kadroda yer almadığı mücadeleyi Rumen hakem Horatiu Fenic yönetecek. İşte Hradec Kralove-Beşiktaş maçının detayları!

HRADEC KRALOVE-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçı kapsamındaki Hradec Kralove-Beşiktaş mücadelesi, 6 Ağustos Preşembe günü oynanacak.

HRADEC KRALOVE-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Kazanan ekibin Avrupa Ligi'ne bir adım daha yaklaşacağı ve rövanş öncesi büyük avantaj yakalayacağı kritik mücadele, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

HRADEC KRALOVE-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Malsovicka Arena'da oynanacak Hradec Kralove-Beşiktaş müsabakası, TV100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

HRADEC KRALOVE-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Hradec Kralove: Zadrazil, Uhrincat, Cihak, Cech, Kucera, Darida, Dancalk, Horak, Buren, Sloncik, Mıhalık

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, İlhan, Oh

HRADEC KRALOVE-BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Hradec Kralove ile Beşiktaş arasında oynanacak maçı Romanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Horatiu Fenic yönetecek. Fenic'in yardımcılıklarını Alexandru Cerei ve Alexandru Mihai Voda yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Florin Andrei olacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Ovidiu Hategan, AVAR'da da Iulian Dima yer alacak.

261. AVRUPA RANDEVUSU

Kartal, Hradec Kralove müsabakasıyla birlikte Avrupa kupalarında da 261. randevusuna çıkacak. Siyah-beyazlılar, geride kalan 260 mücadelede 99 galibiyet, 50 beraberlik ve 111 yenilgi aldı. Beşiktaş, Avrupa kupalarında 351 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 395 gole engel olamadı.

DEPLASMANDA 131. MAÇ

Beşiktaş, Hradec Kralove ile yapacağı maçla Avrupa kupalarında deplasmanda 131. karşılaşmasını oynayacak. Avrupa kupalarında, dış sahada bugüne dek 130 müsabaka oynayan siyah-beyazlılar, bu mücadelelerin 34'ünden galip geldi, 24'ünde berabere kaldı ve 72 mücadeleden ise yenilgiyle ayrıldı. Beşiktaş, söz konusu maçlarda rakip fileleri 150 kez havalandırırken, kalesinde 245 gol gördü.

AVRUPA LİGİ'NDE 136. MÜSABAKA

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda Beşiktaş, bugüne kadar 135 defa boy gösterdi. Siyah-beyazlılar, söz konusu maçlarda 59 galibiyet, 25 beraberlik ve 51 mağlubiyet aldı. Kartal, oynadığı 135 karşılaşmada 212 kez gol sevinci yaşarken, 180 gol yedi.

ORKUN KÖKÇÜ'DEN 2 MAÇTA 2 GOL

Beşiktaş, sezonun ilk resmi maçlarını Avrupa Ligi 2. eleme turunda Midtjylland'a karşı oynadı. Siyah-beyazlılar, rakibini sahasında 1-0, Danimarka'da da 2-0'lık skorlarla mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Kartal'ın attığı bu 3 golün 2'sinde ise Orkun Kökçü imzası bulunuyor.

Orkun, Dolmabahçe'deki karşılaşmanın 26. dakikasında ceza sahası dışından attığı şık golle turun kapısını aralarken, rövanşta ise 76. dakikada penaltıdan kaydettiği golle mücadelenin skorunu tayin etti. Beşiktaş'ın diğer golü de deplasmandaki maçın 70. dakikasında Milot Rashica'dan geldi.

ÇEKYA TAKIMLARIYLA 7. MÜCADELE

Kara Kartal, bugüne kadar Çekya takımlarıyla 6 kez karşı karşıya geldi. İlk kez 2002-2003 sezonunda bir Çek takımıyla rakip olan siyah-beyazlılar, o zamanki adıyla UEFA Kupası'nda, Slavia Prag ile son 16 turunda mücadele etti. Sahasındaki müsabakayı 4-2 kazanan Beşiktaş, deplasmanda 1-0 kaybetti. 2003-2004 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Sparta Prag ile eşleşen Kartal, İstanbul'da 1-0 galip gelirken, Prag'daki karşılaşmada 2-1 mağlup oldu. 2010-2011 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi elemeleri 2. turda Viktoria Plzen'le karşılaşan siyah-beyazlı ekip, Dolmabahçe'de 3-0'la güle taraf olduğu maçın rövanşında sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

TROSSARD KADRODA YOK

Siyah-beyazlı takımda bu maç öncesinde yeni transfer Leandro Trossard, UEFA'ya bildirilen listede yer almıyor. Dünya Kupası sebebiyle izinli olan ve 3 Ağustos Pazartesi günü antrenmanlara başlayan Belçikalı futbolcu, fiziksel olarak tam hazır olmaması sebebiyle Çekya temsilcisine karşı forma giyemeyecek.