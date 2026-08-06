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Haberler UEFA Avrupa Ligi KuPS Kuopio-Universitatea Craiova maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

KuPS Kuopio-Universitatea Craiova maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio ile Romanya ekibi Universitatea Craiova karşı karşıya gelecek. Play-off turuna bir adım daha yaklaşmak isteyen Miika Nuutinen ile Filipe Coelho'nun öğrencileri, ilk maçta avantajlı bir skor elde edebilmek için sahaya çıkacak. Futbolseverler ise karşılaşmanın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. İşte KuPS Kuopio-Universitatea Craiova maçının detayları!

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2026 13:13 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2026 13:23
KuPS Kuopio-Universitatea Craiova maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

KuPS Kuopio-Universitatea Craiova maçını canlı takip etmek için tıklayın…

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. Eleme Turu heyecanı KuPS Kuopio ile Universitatea Craiova arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam edecek. Yeni sezonda Avrupa kupalarında başarı yakalamak isteyen iki ekip, rövanş öncesi avantaj elde edebilmek için ilk maçta kozlarını paylaşacak. Ev sahibi KuPS Kuopio, taraftar desteğini arkasına alarak rövanş öncesinde skor üstünlüğünü elde etmeyi hedeflerken, Romanya temsilcisi Universitatea Craiova ise deplasmanda alacağı olumlu bir sonuçla tur kapısını aralamayı amaçlıyor. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini haberimizde derledik. İşte detaylar!

KuPS Kuopio-Universitatea Craiova MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu kapsamındaki KuPS Kuopio-Universitatea Craiova maçı, 6 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

KuPS Kuopio-Universitatea Craiova MAÇI SAAT KAÇTA?

İki takımın da rövanş öncesi avantaj yakalamak için sahaya çıkacağı kritik mücadele, Türkiye Saati İle (TSİ) 18.00'de başlayacak.

KuPS Kuopio-Universitatea Craiova MAÇI HANGİ KANALDA?

KuPS Kuopio-Universitatea Craiova maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

KuPS Kuopio-Universitatea Craiova MAÇI MUHTEMEL 11'LER

KuPS Kuopio: Kreidl; Puukko, Magassa, Adams, Antwi; Gasc, Pennanen, Touray; Jyry, Moreno Ciorciari, Armah

Universitatea Craiova: Popescu; Stevanovic, Rus, Screciu; Mora, Cicaldau, Mekvabishvili, Bancu; Matei, Nsimba, Baiaram

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