Liverpool ve İngiltere Milli Takımı'nın eski futbolcusu Jamie Carragher, Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferine dair tepki çeken yorumlarda bulundu. 'Football Ramble' isimli bir podcast programına konuk olan Carragher, değerlendirmesinde "Suudi Arabistan'a gideceğine hiç inanmadım, çünkü birincisi bunun için çok iyi bir oyuncu. Bence Serie A'da oynayabilirdi. Türkiye bana göre Salah için çok düşük bir seviyede. Milan veya Juventus gibi bir yere gideceğinden emindim. Belki de maaşı sorun oluyordu." dedi.

Carragher ayrıca açıklamasında, "Ama o da Ronaldo gibi, çok hırslı, rakamlar onun için çok önemli. Bunu Türkiye'de de yapabilir ama bence daha prestijli bir kulüpte oynayabilirdi. Milan'a, Juventus'a ya da her kim olursa olsun gidip hala büyük maçlarda, Avrupa'da oynamak... Bence o bundan daha iyisini hak ediyor." ifadelerini kullandı.

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