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Haberler Trabzonspor Trabzonspor, Salah'ın transfer maliyetini duyurdu

Trabzonspor, Salah'ın transfer maliyetini duyurdu

Trabzonspor'da dünya yıldızı oyuncu Muhammed Salah'ın maliyeti belli oldu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2026 15:15 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2026 15:41
Trabzonspor, Salah'ın transfer maliyetini duyurdu

Muhammed SalahTrabzon'a getirerek transferi sonlandıran Trabzonspor, Mısırlı oyuncunun transferi için kullanılacak maliyeti açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mohamed Salah ile iki yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre; oyuncuya her bir futbol sezonu için, 10.000.000.-EUR yıllık ücret ve 7.000.000.-EUR imza ücreti olmak üzere toplam 17.000.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Anlaşma kapsamında oyuncuya ayrıca, her bir futbol sezonu için şarta bağlı bonuslar ödenecektir. Yine oyuncu ile yapılan imaj hakları sözleşmesi kapsamında, mağazacılık şirketimizde "Mohamed Salah" özelinde satılacak ürünlerden oyuncuya %20 pay verilecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, oyuncuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla." ifadeleri kullanıldı.

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