Jagiellonia Bialystok-Rangers maçını canlı takip etmek için tıklayın…

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. Eleme Turu heyecanı Jagiellonia Bialystok ile Rangers arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam edecek. Yeni sezonda Avrupa kupalarında başarı yakalamak isteyen iki ekip, rövanş öncesi avantaj elde edebilmek için ilk maçta kozlarını paylaşacak. Ev sahibi Jagiellonia Bialystok, taraftar desteğini arkasına alarak rövanş öncesinde skor üstünlüğünü elde etmeyi hedeflerken, İskoçya temsilcisi Rangers ise deplasmanda alacağı olumlu bir sonuçla tur kapısını aralamayı amaçlıyor. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini haberimizde derledik. İşte detaylar!

Jagiellonia Bialystok-Rangers MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu kapsamındaki Jagiellonia Bialystok-Rangers maçı, 6 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

Jagiellonia Bialystok-Rangers MAÇI SAAT KAÇTA?

İki takımın da rövanş öncesi avantaj yakalamak için sahaya çıkacağı kritik mücadele, Türkiye Saati İle (TSİ) 18.00'de başlayacak.

Jagiellonia Bialystok-Rangers MAÇI HANGİ KANALDA?

Jagiellonia Bialystok-Rangers maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Jagiellonia Bialystok-Rangers MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Jagiellonia Bialystok: Abramowicz; Wojtuszek, Vital, Kobayashi, Montoia; Conceicao, Romanczuk, Lozano, Szmyt; Imaz, Prelec

Rangers: Pandur; Sterling, Godfrey, Fernandez, Rommens; Diomande, Devlin; Curtis, Aasgaard, Gassama; Shankland