Trendyol 1. Lig'de ilk haftanın hakemleri belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde ilk haftanın maçlarında görev alacak hakemler şöyle:
7 Ağustos Cuma:
21.30 Boluspor-Manisa FK: Alpaslan Şen
8 Ağustos Cumartesi:
17.00 Bandırmaspor-İstanbulspor: Berkay Erdemir
19.00 Ümraniyespor-Mardin 1969 Spor: Burak Demirkıran
19.00 Sivasspor-Turka Esenler Erokspor: Ömer Tolga Güldibi
21.30 Antalyaspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Melih Aldemir
9 Ağustos Pazar:
19.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Davut Dakul Çelik
19.00 SMS Grup Sarıyer-Muğlaspor: Melek Dakan
21.30 Vanspor-Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu
21.30 Bodrum FK-Bursaspor: Yiğit Arslan
10 Ağustos Pazartesi:
21.30 Pendikspor-Batman Petrolspor: Muhammet Ali Metoğlu