Fenerbahçe'den Endrick harekatı! Mourinho'nun transfer kararı...
Fenerbahçe, forvet transferi için çalışmalarını sürdürürken gündemine gelen isimlerden biri de Endrick olmuştu. Sarı-lacivertlilerin Endrick için Real Madrid'e teklifini ilettiği öğrenilirken İspanyol devinin teknik direktörü Jose Mourinho'nun kararı ise belli oldu. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2026 10:40
Bu doğrultuda Fenerbahçe ile ismi transferde anılan Endrick hakkında flaş bir iddia gündeme geldi.
Forvet transferinde harekete geçen Fenerbahçe, Real Madrid'den 20 yaşındaki yıldız Endrick'i kadrosuna katmak istiyor.
Sarı-lacivertliler, Brezilyalı golcü için İspanyol kulübüne resmi teklifini iletti.
Fenerbahçe yönetimi, genç futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna kazandırmayı amaçlıyor.
Real Madrid'in de kiralama teklifine sıcak baktığı ifade edildi.
Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho da şu anda takımla çalışmalara devam eden genç yıldızın kiralanmasına izin veriyor.
Geçen sezon Fransa'da Olympique Lyon'a kiralanan Endrick'in bu sezon da kiralanacağı kaydedildi.
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