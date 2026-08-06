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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Endrick harekatı! Mourinho'nun transfer kararı...

Fenerbahçe'den Endrick harekatı! Mourinho'nun transfer kararı...

Fenerbahçe, forvet transferi için çalışmalarını sürdürürken gündemine gelen isimlerden biri de Endrick olmuştu. Sarı-lacivertlilerin Endrick için Real Madrid'e teklifini ilettiği öğrenilirken İspanyol devinin teknik direktörü Jose Mourinho'nun kararı ise belli oldu. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2026 10:40
Fenerbahçe'den Endrick harekatı! Mourinho'nun transfer kararı...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Kadıköy'de Sturm Graz'ı 2-0 mağlup ederek, Avusturya'da oynanacak rövanş maçı öncesi avantajlı skoru elde etti.

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Fenerbahçe'den Endrick harekatı! Mourinho'nun transfer kararı...

Öte yandan sarı-lacivertlilerde transferde dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya da devam ediyor.

Fenerbahçe'den Endrick harekatı! Mourinho'nun transfer kararı...

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, Sturm Graz maçının ardından "İnşallah Vedat'ın iyileşmesiyle birlikte o dönemde aramıza bir santrforumuz daha katılacak. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Bunlar da tamamlandığında, santrforsuz alınan bu sonuç bizim için gurur verici. Yarın santrforlarımız da devreye girerse, çok daha farklı sonuçlar elde edeceğimize inanıyoruz. Forvet transferi de play-off'a yetişecek." İfadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'den Endrick harekatı! Mourinho'nun transfer kararı...

Bu doğrultuda Fenerbahçe ile ismi transferde anılan Endrick hakkında flaş bir iddia gündeme geldi.

Fenerbahçe'den Endrick harekatı! Mourinho'nun transfer kararı...

Forvet transferinde harekete geçen Fenerbahçe, Real Madrid'den 20 yaşındaki yıldız Endrick'i kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe'den Endrick harekatı! Mourinho'nun transfer kararı...

Sarı-lacivertliler, Brezilyalı golcü için İspanyol kulübüne resmi teklifini iletti.

Fenerbahçe'den Endrick harekatı! Mourinho'nun transfer kararı...

Fenerbahçe yönetimi, genç futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna kazandırmayı amaçlıyor.

Fenerbahçe'den Endrick harekatı! Mourinho'nun transfer kararı...

Real Madrid'in de kiralama teklifine sıcak baktığı ifade edildi.

Fenerbahçe'den Endrick harekatı! Mourinho'nun transfer kararı...

Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho da şu anda takımla çalışmalara devam eden genç yıldızın kiralanmasına izin veriyor.

Fenerbahçe'den Endrick harekatı! Mourinho'nun transfer kararı...

Geçen sezon Fransa'da Olympique Lyon'a kiralanan Endrick'in bu sezon da kiralanacağı kaydedildi.

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