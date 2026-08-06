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Haberler Beşiktaş Beşiktaş-Hradec Kralove rövanş maçı ne zaman? | BJK Avrupa Ligi rövanş maçı tarihi

Beşiktaş-Hradec Kralove rövanş maçı ne zaman? | BJK Avrupa Ligi rövanş maçı tarihi

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Hradec Kralove ile karşılaşan Beşiktaş'ta gözler rövanş mücadelesine çevrildi. Siyah-beyazlı ekip, tur biletini almak için Çekya temsilcisiyle bir kez daha karşı karşıya gelecek. Taraftarlar rövanş maçının tarihini, saatini, yayın kanalını ve tur ihtimallerini araştırıyor. Peki, Beşiktaş-Hradec Kralove rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş turu geçerse rakibi kim olacak? İşte kritik mücadeleye ilişkin detaylar!

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2026 20:14
Beşiktaş-Hradec Kralove rövanş maçı ne zaman? | BJK Avrupa Ligi rövanş maçı tarihi

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalmayı hedefleyen Beşiktaş, 3. Eleme Turu rövanşında Hradec Kralove'yi Tüpraş Stadyumu'nda konuk edecek. İlk maçın ardından turu geçen takımın belli olacağı rövanş karşılaşması, siyah-beyazlı taraftarlar tarafından büyük heyecanla bekleniyor. Beşiktaş, taraftarı önünde avantajını koruyarak adını play-off turuna yazdırmayı hedeflerken, futbolseverler de maçın tarihini, saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor. Peki Beşiktaş-Hradec Kralove rövanş maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş turu geçerse rakibi kim olacak? İşte detaylar!

BEŞİKTAŞ-HRADEC KRALOVE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA'nın maç programına göre Beşiktaş ile Hradec Kralove arasındaki rövanş karşılaşması 13 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Siyah-beyazlı ekip, bu mücadelede alacağı sonuçla UEFA Avrupa Ligi play-off turuna yükselmeyi hedefleyecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak kritik rövanş mücadelesi TSİ 20.00'de başlayacak. Beşiktaş, taraftarı önünde turu geçen taraf olmak için sahaya çıkacak.

Beşiktaş-Hradec Kralove rövanş maçı ne zaman?

BEŞİKTAŞ TURU GEÇERSE RAKİBİ KİM OLACAK?

Beşiktaş, Hradec Kralove'yi elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Dinamo Zagreb - Kauno Zalgiris eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar ilk maçı 20 Ağustos'ta evinde, rövanşını ise 27 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. Play-off turundaki eşleşmelerin galipleri Avrupa Ligi'nde lig etabına katılma hakkı kazanacak, kaybedenler ise yoluna Konferans Ligi lig etabından devam edecek.

BJK Avrupa Ligi rövanş maçı tarihi

BEŞİKTAŞ ELENİRSE NE OLACAK?

UEFA'nın eleme sistemi gereği Beşiktaş'ın bu turda elenmesi halinde Avrupa macerası tamamen sona ermeyecek. Siyah-beyazlı ekip yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam etme hakkı elde edecek. Bu nedenle Hradec Kralove ile oynanacak rövanş karşılaşması, Beşiktaş'ın Avrupa'daki geleceği açısından büyük önem taşıyor.

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