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Haberler Trabzonspor Muhammed Salah, Trabzonspor ile ilk antrenmanında

Muhammed Salah, Trabzonspor ile ilk antrenmanında

Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah, bordo-mavili formayla ilk antrenmanına çıktı. Takım arkadaşlarının alkışlarla karşıladığı Mısırlı yıldız, Teknik Direktör Fatih Tekke ile yaptığı kısa görüşmenin ardından çalışmalara katılarak yeni takımıyla ilk kez sahaya indi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2026 20:37
Muhammed Salah, Trabzonspor ile ilk antrenmanında

Trabzonspor'da büyük heyecan uyandıran Muhammed Salah, bordo-mavili ekipteki ilk idmanını gerçekleştirdi. Tesislere gelişinde teknik heyet ve futbolcular tarafından sıcak bir şekilde karşılanan yıldız oyuncu, takım arkadaşlarının oluşturduğu alkış koridorundan geçerek antrenman sahasına çıktı.

FATİH TEKKE İLE İLK BULUŞMA

Antrenman öncesinde Teknik Direktör Fatih Tekke ile bir süre sohbet eden Salah'ın, teknik ekiple tanışmasının ardından çalışmalara dahil olduğu görüldü. Tekke'nin yıldız futbolcuya yeni sezona ilişkin kısa bilgilendirmelerde bulunduğu öğrenildi.

İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda takım arkadaşlarıyla birlikte çalışan Muhammed Salah'ın oldukça istekli ve moralli görüntüsü dikkat çekti. Bordo-mavili taraftarların büyük beklenti içinde olduğu yıldız futbolcunun ilk antrenmanı kulüp tesislerinde yoğun ilgiyle takip edildi.

Trabzonspor'da yeni sezon öncesi en önemli transfer hamlesi olarak gösterilen Muhammed Salah'ın, teknik heyetin hazırladığı program doğrultusunda fiziksel yükleme sürecini tamamlayarak kısa süre içerisinde takımla tam kapasite çalışmalara katılması bekleniyor.

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