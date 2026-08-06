Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah taraftarlara 3'lü çektirdi!
Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da yeni transfer Muhammed Salah için Papara Park'ta görkemli bir imza töreni düzenlendi. Düzenlenen bu törende Mısırlı yıldız, bordo-mavili taraftarlara 3'lü çektirdi. İşte o anlar...
Trabzonspor oldukça flaş bir transfere imza attı ve kadrosuna dünya yıldızı Muhammed Salah'ı dahil etti.
Ünlü futbolcu imza töreninde bordo-mavili taraftarlara stadyumda ilk 3'lüsünü çektirdi. O anlar oldukça dikkat çekti.