Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah taraftarlara 3'lü çektirdi! Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2026 20:21 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2026 20:29 Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da yeni transfer Muhammed Salah için Papara Park'ta görkemli bir imza töreni düzenlendi. Düzenlenen bu törende Mısırlı yıldız, bordo-mavili taraftarlara 3'lü çektirdi. İşte o anlar... Muhammed Salah

Süper Lig

Trabzonspor

Papara Park

Trabzonspor oldukça flaş bir transfere imza attı ve kadrosuna dünya yıldızı Muhammed Salah'ı dahil etti.

Ünlü futbolcu imza töreninde bordo-mavili taraftarlara stadyumda ilk 3'lüsünü çektirdi. O anlar oldukça dikkat çekti.