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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Muhammed Salah imzayı attı: Hayatımda ilk kez böyle ilgi gördüm!

Muhammed Salah imzayı attı: Hayatımda ilk kez böyle ilgi gördüm!

Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah, Papara Park'taki imza töreninde yaptığı açıklama ile gündem oldu. Coşkulu kalabalık karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Mısırlı yıldız, "Duygularımı şöyle ifade edeyim, böylesini ilk defa görüyorum." dedi. İşte o açıklamalar... | Son dakika TS spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2026 20:32 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2026 20:57
Muhammed Salah imzayı attı: Hayatımda ilk kez böyle ilgi gördüm!

Trabzonspor'un yeni transferi Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, taraftarların önünde gerçekleştirilen törenle kendisini bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Papara Park'ta düzenlenen imza törenini yerinde takip etmek isteyen binlerce taraftar, törenden saatler önce stattaki yerlerini aldı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ile sahaya çıkan Salah'ı meşalelerle karşılayan taraftarlar, uzun süre tezahüratlarda bulundu.

Salah ile imza töreninin yapılacağı tribüne çıkan Doğan, yaptığı konuşmada, "Dünya yıldızımız camiamıza hayırlı olsun. Ben teker teker hepinize teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için sağ olun." dedi.

"BURADA OLMAKTAN İNANILMAZ MUTLUYUM"

Konuşmasına "Merhaba" diyerek başlayan Muhammed Salah ise şunları kaydetti:

"Keşke Türkçe konuşabilseydim ama Türkçe konuşamıyorum. Duygularımı şöyle ifade edeyim. Ben de böyle bir karşılamayı hayatımda ilk kez görüyorum. Hem dün hem bugün inanılmaz bir sevgi gösterdiniz. Benim adıma da inanılmazdı. Hem kulübümüzdeki herkese hem başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı inanılmaz mutluyum ve bir şeyler kazanmak için buradayım. Bu kulübe kupalar kazandırmak için buradayım ve sizlerle maçları oynamak, antrenmanlara başlamak için sabırsızlanıyorum."

Açıklamaların ardından Salah, kendisini bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. İmza töreninin ardından Doğan, günün anısına imza kalemini Salah'a verdi.

Salah, daha sonra sahaya çıkarak tribünleri dolaştı ve taraftarlara üçlü çektirdi.

Taraftarları telefonuyla görüntüleyen ve "Bize her yer Trabzon" diyen Salah, bazı taraftarlarla da fotoğraf çektirdi.

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