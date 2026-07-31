Shomurodov beklemede

Fırtına, Başakşehir’in Özbek golcüsü Eldor Shomurodov’u gündemine alsa da yüksek maliyet ve yabancı kontenjanı nedeniyle resmi adım atmayı erteleyerek bekleme kararı aldı.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2026 06:50
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, hücum hattını güçlendirmek adına Başakşehir'in tecrübeli forveti Eldor Shomurodov ile ilgileniyor. Bordo-mavililerin Özbek oyuncunun durumunu sormak adına bir nabız yoklaması yaptığı ancak henüz kulübüne ya da oyuncunun temsilcisine resmi bir teklifte bulunmadığı öğrenildi. Transfer sürecindeki en büyük engellerin başında Özbek santrforun yüksek maliyeti ve mevcut yabancı kontenjanı sınırına takılması geliyor. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin beğendiği isimlerden birisi olan Shomurodov ile hem Süper Lig hem de yurt dışından birçok takım ilgileniyor. 31 yaşındaki yıldız geçtiğimiz sezon Paul Onuachu ile birlikte gol krallığını paylaşmıştı.