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Beşiktaş Danimarka'da üst tura kanatlandı!

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş, Danimarka deplasmanında Midtjylland ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar, rakibini 2-0 mağlup ederek üst tura yükseldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 21:54 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2026 22:00
Beşiktaş Danimarka'da üst tura kanatlandı!

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Midtjylland'ı 2-0 mağlup ederek 3. ön eleme turuna yükseldi.

Siyah beyazlılara galibiyeti getiren golleri 70. dakikada Milot Rashica ve 76. dakikada penaltıdan Orkun Kökçü kaydetti.

Ev sahibi ekipte Martin Erlic 53. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

3. TURDAKİ RAKİP BELLİ OLDU

Beşiktaş'ın 3. eleme turundaki rakibi Çekya ekibi Hradec Kralove oldu.

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MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada sağ kanattan çevrilen topa yayın üzerinden Osorio'nun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

3. dakikada Midtjylland gole yaklaştı. Osorio'nun pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Franculino'nun şutunda meşin yuvarlak yan direkten döndü ve savunma topu uzaklaştırdı.

4. dakikada bu kez Beşiktaş net pozisyondan yararlanamadı. Cerny'nin ara pasıyla savunma arkasına sarkan Olaitan'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top yakın direk dibinden auta gitti.

32. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Franculino'nun ayak dışıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz tamamlandı.

53. dakikada ev sahibi ekip 10 kişi kaldı. Mücadelenin 44. dakikasından sarı kartı bulunan Erlic, Oh'a yaptığı faul sonrasında ikinci sarı kartı görerek oyundan atıldı.

60. dakikada Oh'un pasıyla savunma arkasına sarkarak sağ çaprazdan ceza sahasına giren Orkun Kökçü'nün şutunda meşin yuvarlak uzak direğe çarpıp sahaya döndü.

70. dakikada Beşiktaş, oyuna 1 dakika önce dahil olan Rashica'nın golüyle öne geçti. Olaitan'ın pasına hareketlenen Rashica, yay üzerinden ceza sahasına girer girmez düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

75. dakikada siyah-beyazlılar penaltı kazandı. Soldan ceza sahasına giren İlhan Fakılı, Kristensen'in müdahalesiyle yerde kalınca İngiliz hakem Brooks, penaltı noktasını gösterdi.

76. dakikada penaltıyı kullanan Orkun, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 0-2.

Beşiktaş, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

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