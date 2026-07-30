Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer şoku! Rafael Leao…
Son dakika transfer haberleri: Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek olan ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, Milan forması giyen Rafael Leao'yu gündemine almıştı. İtalyan basını, Portekizli yıldızla ilgili sıcak bir gelişme paylaştı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 18:21
Ezeli rakibine göre daha hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Fenerbahçe ise şu ana kadar 4 transfere resmiyet kazandırdı.
Özellikle Mason Greenwood transferiyle ses getiren Kanarya, Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Amara Diouf ile de sözleşme imzaladı.
Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren iki ezeli rakip, Milan forması giyen Rafael Leao'yu gündemine almıştı.
Sarı-lacivertlilerde yönetici Cihan Kamer, geçtiğimiz günlerde Milano'ya giderek İtalyan devinin yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılıların ise Leao transferini menajer George Gardi üzerinden yürüttüğü ve henüz somut bir teklif yapmadığı öne sürüldü.
Portekizli yıldızın hangi takıma transfer olacağı merak konusu olurken, Çizme basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
MANCHESTER UNITED DEVREDE
İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Manchester United'in Rafael Leao'ya talip olduğunu yazdı.
İngiliz devinin, 27 yaşındaki kanat oyuncusu için Milan'dan bilgi aldığı belirtildi.
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