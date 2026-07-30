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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer şoku! Rafael Leao…

Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer şoku! Rafael Leao…

Son dakika transfer haberleri: Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek olan ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, Milan forması giyen Rafael Leao'yu gündemine almıştı. İtalyan basını, Portekizli yıldızla ilgili sıcak bir gelişme paylaştı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 18:21
Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer şoku! Rafael Leao…

Geçtiğimiz sezonlarda da olduğu gibi yeni sezonda da şampiyonluk mücadelesi verecek olan Fenerbahçe ve Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer şoku! Rafael Leao…

Şu ana kadar durgun bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-kırmızılılar, şu ana kadar bir transfer açıkladı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer şoku! Rafael Leao…

Cimbom, Burnley forması giyen Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'yu şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer şoku! Rafael Leao…

Ezeli rakibine göre daha hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Fenerbahçe ise şu ana kadar 4 transfere resmiyet kazandırdı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer şoku! Rafael Leao…

Özellikle Mason Greenwood transferiyle ses getiren Kanarya, Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Amara Diouf ile de sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer şoku! Rafael Leao…

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren iki ezeli rakip, Milan forması giyen Rafael Leao'yu gündemine almıştı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer şoku! Rafael Leao…

Sarı-lacivertlilerde yönetici Cihan Kamer, geçtiğimiz günlerde Milano'ya giderek İtalyan devinin yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer şoku! Rafael Leao…

Sarı-kırmızılıların ise Leao transferini menajer George Gardi üzerinden yürüttüğü ve henüz somut bir teklif yapmadığı öne sürüldü.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer şoku! Rafael Leao…

Portekizli yıldızın hangi takıma transfer olacağı merak konusu olurken, Çizme basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer şoku! Rafael Leao…

MANCHESTER UNITED DEVREDE

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Manchester United'in Rafael Leao'ya talip olduğunu yazdı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer şoku! Rafael Leao…

İngiliz devinin, 27 yaşındaki kanat oyuncusu için Milan'dan bilgi aldığı belirtildi.

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