Midtjylland-Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş, tur biletini almak için Danimarka deplasmanında FC Midtjylland karşısına çıkıyor. İstanbul'daki ilk karşılaşmayı 1-0'lık skorla kazanarak önemli bir avantaj elde eden siyah-beyazlılar, rövanş mücadelesinde skor üstünlüğünü koruyarak adını 3. eleme turuna yazdırmayı hedefliyor. Tüm futbolseverler ve Beşiktaş taraftarları, kritik mücadele öncesinde arama motorlarında "Midtjylland - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?", "Midtjylland - Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak?", "BJK maçı şifreli mi, canlı nereden izlenir?" ve "Midtjylland Beşiktaş muhtemel 11'ler" başlıklarını yoğun bir şekilde sorguluyor. İşte 30 Temmuz 2026 Perşembe günü oynanacak FC Midtjylland - Beşiktaş maçının saati, yayınlanacağı kanal ve canlı izleme detayları...

MIDTJYLLAND - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FC Midtjylland ile Beşiktaş arasındaki UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçı, 30 Temmuz 2026 Perşembe günü (bugün) Danimarka'daki MCH Arena'da oynanacak. Zorlu karşılaşma Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. Mücadelede İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem John Brooks düdük çalacak.

MIDTJYLLAND - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Kritik rövanş mücadelesi Türkiye'de dijital yayın platformu S Sport Plus ekranlarından canlı ve naklen yayınlanacak. FC Midtjylland-Beşiktaş maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Midtjylland-Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

BEŞİKTAŞ TURU NASIL GEÇER?

İstanbul'da oynanan ilk maçı 1-0 kazanan Beşiktaş, her türlü galibiyet ve beraberlik durumunda adını bir üst tura yazdıracak. Ev sahibi ekibin tek farklı galibiyeti durumunda karşılaşma uzatmalara gidecek. Midtjylland'ın iki veya daha fazla farklı galibiyetinde ise tur atlayan taraf Danimarka temsilcisi olacak.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında bugün deplasmanda Midtjylland ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör , 1-0'lık skor avantajını koruyarak turu atlayan taraf olmak istediklerini söyledi.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Midtjylland: Olafsson, Kristensen, Erlic, Bech, Osorio, Bravo, Andreasen, Billing, Jensen, Dju, Sung

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Ouattara, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, İlhan, Oh

MIDTJYLLAND-BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Midtjylland ile Beşiktaş arasında oynanacak maçı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem John Brooks yönetecek. Brooks'un yardımcılıklarını Neil Davies ve Nick Greenhalgh yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Thomas Bramall olacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Peter Bankes, AVAR'da da Matthew Donohue yer alacak.

AVRUPA'DA DEPLASMANDA 130. MAÇ

Beşiktaş, Midtjylland ile yapacağı maçla Avrupa kupalarında deplasmanda 130. karşılaşmasını oynayacak. Avrupa kupalarında, dış sahada bugüne dek 129 müsabaka oynayan siyah-beyazlılar, bu mücadelelerin 33'ünden galip geldi, 24'ünde berabere kaldı ve 72 mücadeleden ise yenilgiyle ayrıldı. Beşiktaş, söz konusu maçlarda rakip fileleri 148 kez havalandırırken, kalesinde 245 gol gördü.

Beşiktaş maç günü paylaşımı

Bugün #BeşiktaşınMaçıVar 🦅 🆚 Midtjylland 🕗 20.00 🏆 UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu #2 🏟 Arena Herning 📺 S Sport Plus@Ulker | #MaçVarsaÜlkerVar pic.twitter.com/MMxyXlde2N — Beşiktaş JK (@Besiktas) July 30, 2026

Midtjylland-Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...