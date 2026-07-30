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Haberler Trabzonspor Trabzonspor-Al Sadd hazırlık maçı CANLI

Trabzonspor-Al Sadd hazırlık maçı CANLI

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya’da devam eden Trabzonspor, kamp etabındaki ikinci ciddi sınavında Katar temsilcisi Al Sadd ile kozlarını paylaşıyor. Trabzonspor-Al Sadd maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 18:55 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2026 19:41
Trabzonspor-Al Sadd hazırlık maçı CANLI

Bordo-mavililer, yeni sezon öncesi güç depolama çalışmalarına Avusturya kampında gerçekleştirdiği hazırlıklarını sürdürüyor. İkinci etap çalışmaları kapsamında bordo mavililer Katar liginin son şampiyonu Al Sadd ile karşı karşıya geliyor.

KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Cabral, Folcarelli, Bouchouari, Muçi, Aral, Saviolo, Onuachu.

Al Sadd: Saad, El Hannach, Tarek, Bounacer, Otavio, Guilherme, Claudinho, Soria, Hashim, Firmino, Mujica.

TRABZONSPOR-AL SADD MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor'un hazırlık mücadelesi, 30 Temmuz Perşembe günü oynanıyor.

TRABZONSPOR-AL SADD MAÇI SAAT KAÇTA?

Anif Stadyumu'nda oynanacak mücadele, Türkiye Saati İle 19.00'da başladı.

TRABZONSPOR-AL SADD MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-Al Sadd hazırlık maçı HT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanıyor.

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