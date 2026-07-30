Trabzonspor-Al Sadd hazırlık maçı CANLI

Bordo-mavililer, yeni sezon öncesi güç depolama çalışmalarına Avusturya kampında gerçekleştirdiği hazırlıklarını sürdürüyor. İkinci etap çalışmaları kapsamında bordo mavililer Katar liginin son şampiyonu Al Sadd ile karşı karşıya geliyor.
KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Cabral, Folcarelli, Bouchouari, Muçi, Aral, Saviolo, Onuachu.
Al Sadd: Saad, El Hannach, Tarek, Bounacer, Otavio, Guilherme, Claudinho, Soria, Hashim, Firmino, Mujica.
TRABZONSPOR-AL SADD MAÇI NE ZAMAN?
Trabzonspor'un hazırlık mücadelesi, 30 Temmuz Perşembe günü oynanıyor.
TRABZONSPOR-AL SADD MAÇI SAAT KAÇTA?
Anif Stadyumu'nda oynanacak mücadele, Türkiye Saati İle 19.00'da başladı.
TRABZONSPOR-AL SADD MAÇI HANGİ KANALDA?
Trabzonspor-Al Sadd hazırlık maçı HT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanıyor.