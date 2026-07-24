Ure listede

Kadro planlaması kapsamında forvet hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, yoğun mesai harcıyor. Transfer listesinde birçok önemli alternatif bulunduran bordo-mavililer, İsveç ekibi Sirius'ta oynayan Robbie Ure'yi yakından izliyor. 22 yaşındaki İskoç forvetin transferi için kulübü Sirius ile temaslar sürüyor. Son dönemde İsveç takımında yakaladığı çıkışla dikkat çeken Ure, kariyeri için olumlu bir teklif gelmesi halinde 'evet' demeye sıcak bakıyor.

GEÇEN SEZON PARLADI

Geçtiğimiz yıl İsveç kulübünün en önemli isimlerinden olan ve 48 resmi maçta attığı 30 gol ve yaptığı 7 asistle dikkat çeken Robbie Ure, adından söz ettirmişti. İskoç forvetin sözleşmesi Haziran 2029'da sona erecek. Piyasa değeri 5 milyon euro gösterilen 22 yaşındaki yıldız, 1.89'luk boyuyla hava toplarına son derece hakim bir görüntü çiziyor. İsveç'ta attığı goller ve gösterdiği performansla ses getiren genç futbolcuyu transfer döneminde Lecce, Olympique Lyon, Nice ve Hoffenheim gibi kulüpler yakından takip ediyor.

RANGERS'TA YETİŞTİ

Robbie Ure, futbola İskoçya'nın köklü kulüplerinden Rangers'ta başladı. 22 yaşındaki forvet, 2020'de Rangers altyapısında kendini gösterdikten sonra Anderlecht tarafından keşfedildi. Belçika'dan da İsveç'e transfer olan Ure, Sirius formasıyla son 1 yıllık periyotta attığı 30 golle dikkatleri topladı.

GELECEK VADEDİYOR

Son dönemde Avrupa'da gelecek vaat eden, potansiyelli yıldızları transfer etmesiyle başarıyı yakalayan Trabzonspor'da Robbie Ure de yakından izleniyor. Futbolcu keşfetme ve yıldızını parlatma konusunda ciddi bir ivme yakalayan bordo-mavili kulüpte yeni aday 22 yaşındaki İskoç golcü oldu.