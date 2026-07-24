Rafael Leao'dan transfer açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Son dakika transfer haberleri: Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek olan ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, Rafael Leao'yu gündemine almıştı. Portekizli yıldız, geleceğine dair dikkat çeken bir açıklama yaptı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2026 13:41
Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe ise yaptığı takviyelerle büyük ses getirdi.
Özellikle Mason Greenwood transferiyle dünya çapında gündem olan sarı-lacivertliler, Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Amara Diouf'u da renklerine bağladı.
Kadrosunu güçlendirmek için girişimlerini sürdüren iki dev kulüp, Rafael Leao transferinde karşı karşıya geldi.
Leao'nun menajeri, oyuncusunu hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'a önerdi.
İtalyan basını sarı-lacivertlilerin Portekizli futbolcu için teklif yaptığını yazarken, sarı-kırmızılıların da oyuncuya ilgisi olduğunu belirtti.
Rafael Leao'nun hangi takıma transfer olacağı merak konusu olurken, 27 yaşındaki futbolcudan geleceğiyle ilgili açıklama geldi.
"BAŞKA HEDEFLER OLURSA SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİRECEĞİM"
Brezilya'da yayın yapan Podpah TV adlı bir podcaste konuşan Leao, "Kulüple yeni bir deneyim deneme olasılığı hakkında zaten konuşmuştum, olup olmayacağını bilmiyorum, 29'unda oraya (Milan'a) gitmem gerekiyor ve orada olduğum sürece, bana her şeyi veren formaya her zaman saygı duyarak elimden gelenin en iyisini vereceğim. Bence her açıdan bana çok yardımcı olan bir kulüp ancak hayatta başka şeyler için de hedeflerimiz var ve eğer bu olursa, seçenekleri değerlendireceğim ama ben hala bir Milan oyuncusuyum." ifadelerini kullandı.
"BİR GÜN BREZİLYA'DA OYNAYABİLİRİM"
Yeni sezon için çalışmalarını Corinthians'ın tesislerinde sürdüren yıldız futbolcu "Brezilya'da oynar mıydınız?" sorusuna ise "Bir gün belki çünkü kendimi Sao Paulo'nun kültürüyle, insanlarıyla, havasıyla çok özdeşleştiriyorum. Rio'da oynamak istediğim tek bir kulüp var, Rio'da sadece bir tane… Ama Corinthians'ı gerçekten çok sevdim, oradaki insanlar bana çok iyi davrandılar. Tesisler çok iyiydi, sezon öncesi hazırlık kampına dönmek için antrenman yapıyorum. Ayrıca Milan'ı da bu sürtüşmeyi yaratmamaları konusunda uyardım. Corinthians, çok teşekkür ederim ve birlikteyiz, asla bilemezsiniz, geleceği asla bilemezsiniz, bana antrenman yapmam için kapıları açtıkları için şimdiden minnettarım." yanıtını verdi.
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