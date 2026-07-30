Fenerbahçe sezona rekorla başladı!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda karşı karşıya geldiği Gornik Zabrze'yi iki maç sonunda elde ettiği toplam 2-1'lik skorla eleyerek adını bir üst tura yazdırdı. Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonunda yoluna 3. Ön Eleme Turu'ndan devam edecek olan sarı-lacivertliler, sezonun ilk resmi sınavını başarıyla geçerken önemli bir rekora da imza attı.

ZİRVEDE FENERBAHÇE VAR

Football Meets Data tarafından paylaşılan verilere göre, Fenerbahçe ile Gornik Zabrze arasında oynanan mücadele 38 bin 604 taraftarla, 7-29 Haziran tarihleri arasında UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turlarında oynanan karşılaşmalar arasında en yüksek seyirci sayısına ulaşan maç oldu.

Listenin ikinci sırasında 36 bin 215 taraftarın takip ettiği Lech Poznan-Aarhus GF karşılaşması yer alırken, üçüncü basamakta ise Gornik Zabrze'nin Fenerbahçe'yi konuk ettiği ve 28 bin 499 futbolseverin tribünde izlediği rövanş mücadelesi bulundu.

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