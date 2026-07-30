CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe sezona rekorla başladı!

Fenerbahçe sezona rekorla başladı!

Gornik Zabrze'yi iki maç sonunda toplam 2-1'lik skorla eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselen Fenerbahçe, Kadıköy'de oynanan karşılaşmada 7-29 Haziran tarihleri arasında organizasyonda oynanan eleme maçları arasında en yüksek seyirci sayısına ulaşarak dikkat çeken bir başarıya imza attı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 15:53 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2026 15:56
Fenerbahçe sezona rekorla başladı!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda karşı karşıya geldiği Gornik Zabrze'yi iki maç sonunda elde ettiği toplam 2-1'lik skorla eleyerek adını bir üst tura yazdırdı. Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonunda yoluna 3. Ön Eleme Turu'ndan devam edecek olan sarı-lacivertliler, sezonun ilk resmi sınavını başarıyla geçerken önemli bir rekora da imza attı.

F.Bahçe'nin Devler Ligi'nde rakipleri belli oldu! Devamını Oku BUNU DA OKU

ZİRVEDE FENERBAHÇE VAR

Football Meets Data tarafından paylaşılan verilere göre, Fenerbahçe ile Gornik Zabrze arasında oynanan mücadele 38 bin 604 taraftarla, 7-29 Haziran tarihleri arasında UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turlarında oynanan karşılaşmalar arasında en yüksek seyirci sayısına ulaşan maç oldu.

Listenin ikinci sırasında 36 bin 215 taraftarın takip ettiği Lech Poznan-Aarhus GF karşılaşması yer alırken, üçüncü basamakta ise Gornik Zabrze'nin Fenerbahçe'yi konuk ettiği ve 28 bin 499 futbolseverin tribünde izlediği rövanş mücadelesi bulundu.

İŞTE O TABLO

F.Bahçe için maç sonrası çarpıcı eleştiriler! Devamını Oku BUNU DA OKU
Ahmet Çakar'dan yıldız isme sert eleştirid! Devamını Oku BUNU DA OKU

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
F.Bahçe'nin yıldızına Pellegrini kancası!
F.Bahçe şokta! 40 milyon euro'ya imzalıyor
DİĞER
Beşiktaş’ta Ndidi’nin yerine transfer! Teklif sonrası hamle...
CHP'li Erdal Beşikçioğlu yönettiği belediyede adrese teslim ihale ve rüşvet çarkı kurdu
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'dan Nkunku sürprizi!
F.Bahçe'nin Devler Ligi'nde rakipleri belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe şokta! 40 milyon euro'ya imzalıyor F.Bahçe şokta! 40 milyon euro'ya imzalıyor 15:26
F.Bahçe'nin yıldızına Pellegrini kancası! F.Bahçe'nin yıldızına Pellegrini kancası! 15:13
Trabzonsporlu stoper kiralık olarak gitti Trabzonsporlu stoper kiralık olarak gitti 15:11
G.Saray'da Mastantuono gelişmesi! Transfer... G.Saray'da Mastantuono gelişmesi! Transfer... 14:08
Trabzonspor-Al Sadd hazırlık maçı detayları! Trabzonspor-Al Sadd hazırlık maçı detayları! 13:57
Midtjylland-Beşiktaş maçı ayrıntıları! Midtjylland-Beşiktaş maçı ayrıntıları! 13:40
Daha Eski
"İlk hedefimiz Dünya Kupası'na gidebilmek" "İlk hedefimiz Dünya Kupası'na gidebilmek" 13:17
Vlahovic'te karar anı! Beşiktaş... Vlahovic'te karar anı! Beşiktaş... 12:21
Inter Turku-Başakşehir FK maç bilgileri! Inter Turku-Başakşehir FK maç bilgileri! 12:20
Italiano'dan flaş Salah sözleri! Italiano'dan flaş Salah sözleri! 12:04
Zeynep Sönmez ikinci turda veda etti Zeynep Sönmez ikinci turda veda etti 11:21
G.Saray'dan Nkunku sürprizi! G.Saray'dan Nkunku sürprizi! 11:16