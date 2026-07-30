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Haberler Beşiktaş Beşiktaş Avrupa Ligi 3. eleme turunda kiminle oynayacak?

Beşiktaş Avrupa Ligi 3. eleme turunda kiminle oynayacak?

UEFA Avrupa Ligi 2'nci eleme turu rövanş maçında Danimarka ekibi Midtjylland'ı 2-0 mağlup etti. İlk maçtan da 1-0'lık galibiyetle ayrılan siyah-beyazlı ekip, toplamda 3-0'lık skorla adını 3'üncü eleme turuna yazdırdı. Beşiktaş, bu turda Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 21:33 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2026 22:14
Beşiktaş Avrupa Ligi 3. eleme turunda kiminle oynayacak?

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Danimarka temsilcisi FC Midtjylland karşısına çıkan temsilcimiz Beşiktaş, adını bir üst tura yazdırmak için sahadaydı. Karşılaşmayı takip eden sporseverler ve Beşiktaş taraftarları, arama motorlarında "Beşiktaş kazanırsa rakibi kim olacak?", "Beşiktaş turu geçerse 3. turda kiminle oynayacak?", "Beşiktaş'ın muhtemel rakibi belli oldu mu?" ve "UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu maçları ne zaman?" başlıklarını yoğun bir şekilde sorguluyor. İşte İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kura sonucunda Beşiktaş'ın karşılaşacağı rakip ve eşleşmeye dair detaylar...

FC MIDTJYLLAND - BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

UEFA Avrupa Ligi 2'nci eleme turu rövanş maçında Danimarka ekibi Midtjylland'ı 2-0 mağlup etti. İlk maçtan da 1-0'lık galibiyetle ayrılan siyah-beyazlı ekip, toplamda 3-0'lık skorla adını 3'üncü eleme turuna yazdırdı. Beşiktaş, bu turda Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ KİM OLACAK?

UEFA tarafından gerçekleştirilen kura çekimi neticesinde; Beşiktaş'ın Midtjylland engelini aştı. Kara Kartal'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki rakibi Hradec Kralove (Çekya) oldu.

3. ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda ilk maçlar 6 Ağustos Perşembe günü, rövanş müsabakaları ise 13 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

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