Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolunda muhtemel rakipleri belli oldu!
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Tur Ön Elemesi'nde Gornik Zabrze engelini aştı. Kanarya bir üst turda Avusturya ekibi Sturm Graz ile eşleşti. Sarı-lacivertlilerin, Sturm Graz'ı da elemesi halinde play-off'taki muhtemel rakipleri belli oldu. İşte o takımlar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 10:56
Fenerbahçe son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu rövanş maçında Polonya ekibi Gornik Zabrze ile karşı karşıya geldi.
Kanarya bu mücadeleden 1-1'lik skorla beraberlikle ayrıldı ve Kadıköy'de ilk maçtan aldığı 1-0'lık skorun avantajı ile turu geçmeyi başardı.
Temsilcimiz Fenerbahçe, Sturm Graz engelini geçerse adını Şampiyonlar Ligi play-off turuna yazdıracak.
Sarı-lacivertli takımı play-off'ta bekleyen rakipler ise şu şekilde;
-BODO GLIMT
-LYON
-UNION SG
-SPARTA PRAG
Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerinin 3. turdaki eşleşmeleri ise şu şekilde;