CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolunda muhtemel rakipleri belli oldu!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolunda muhtemel rakipleri belli oldu!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Tur Ön Elemesi'nde Gornik Zabrze engelini aştı. Kanarya bir üst turda Avusturya ekibi Sturm Graz ile eşleşti. Sarı-lacivertlilerin, Sturm Graz'ı da elemesi halinde play-off'taki muhtemel rakipleri belli oldu. İşte o takımlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 10:56
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolunda muhtemel rakipleri belli oldu!

Fenerbahçe son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu rövanş maçında Polonya ekibi Gornik Zabrze ile karşı karşıya geldi.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolunda muhtemel rakipleri belli oldu!

Kanarya bu mücadeleden 1-1'lik skorla beraberlikle ayrıldı ve Kadıköy'de ilk maçtan aldığı 1-0'lık skorun avantajı ile turu geçmeyi başardı.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolunda muhtemel rakipleri belli oldu!

Temsilcimiz Fenerbahçe, Sturm Graz engelini geçerse adını Şampiyonlar Ligi play-off turuna yazdıracak.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolunda muhtemel rakipleri belli oldu!

Sarı-lacivertli takımı play-off'ta bekleyen rakipler ise şu şekilde;

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolunda muhtemel rakipleri belli oldu!

-BODO GLIMT

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolunda muhtemel rakipleri belli oldu!

-LYON

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolunda muhtemel rakipleri belli oldu!

-UNION SG

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolunda muhtemel rakipleri belli oldu!

-SPARTA PRAG

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolunda muhtemel rakipleri belli oldu!

Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerinin 3. turdaki eşleşmeleri ise şu şekilde;

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zeynep Sönmez ikinci turda veda etti Zeynep Sönmez ikinci turda veda etti 11:21
G.Saray'dan Nkunku sürprizi! G.Saray'dan Nkunku sürprizi! 11:16
Benfica-St. Gallen maçı detayları! Benfica-St. Gallen maçı detayları! 11:05
Ferencvaros-Twente maç bilgileri! Ferencvaros-Twente maç bilgileri! 10:56
F.Bahçe'nin Devler Ligi'nde rakipleri belli oldu! F.Bahçe'nin Devler Ligi'nde rakipleri belli oldu! 10:53
Anderlecht-Hammarby maçı ne zaman? Anderlecht-Hammarby maçı ne zaman? 10:39
Daha Eski
CSKA Sofia-Karabağ maçı hangi kanalda? CSKA Sofia-Karabağ maçı hangi kanalda? 10:31
Beşiktaş ile anılıyordu! Sakatlık... Beşiktaş ile anılıyordu! Sakatlık... 10:30
PAOK-Dynamo Kiev maçı ayrıntıları! PAOK-Dynamo Kiev maçı ayrıntıları! 10:22
G.Saray'dan Can Uzun atağı! Yeni teklif... G.Saray'dan Can Uzun atağı! Yeni teklif... 10:17
Hradec Kralove-Tromsö maç bilgileri! Hradec Kralove-Tromsö maç bilgileri! 10:13
Konya'ya Nijeryalı stoper! Konya'ya Nijeryalı stoper! 09:52