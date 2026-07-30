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Beşiktaş Teknik Direktörü Italiano: Midtjylland deplasmanında kazanmak çok zor!

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Midtjylland karşısında alınan galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 22:19 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2026 22:24
Beşiktaş Teknik Direktörü Italiano: Midtjylland deplasmanında kazanmak çok zor!

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda temsilcimiz Beşiktaş, Midtjylland'ı deplasmanda 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu.

"ÇOK MUTLUYUM"

"Çok mutluyum. İyi bir iş çıkardık. Burada kazanmak çok zor. İlk yarıda zorlandık ama ikinci yarıda iyiydik. İki maçta da gol yemedik. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Gayet mutluyum."

"AKILLI OYNADIK"

"İlk maçı kazandığımız için özellikle ilk yarıda çok fazla risk almadık. İlk yarıda baskı yaptılar ve uzun oynadık. Çok fazla risk almadık. İkinci yarıda da ilk pozisyonda gol attık ve maçın kilidini açtık. İlk maça göre farklıydı, akıllı oynadık. İyi hazırlanmıştık ve ona göre oynadık. Önemli olan turu geçmemizdi. Bunu başardığımız için mutluyum." dedi

ROTASYON SÖZLERİ

"Biz şu anda 3 kulvarda değiliz. Haftada tek maç yaptık. İtalya'da 3 maç oynuyordum, o zaman zorunlu olarak rotasyon yapıyordum. Değişiklik yapmak zorundasınız, rotasyonu genişletmeniz lazım orada. Bir haftada bir maç yaptık şu anda. Geçen hafta iyi performans gösteren oyuncuları, bu hafta ödüllendirdim. 3 maç oynadığımızda tabii ki daha fazla rotasyon olacak. Bunu zamanı geldiğince göreceksiniz." dedi.

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