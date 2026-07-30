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Haberler Konferans Ligi RAMS Başakşehir'den Avrupa'ya erken veda!

RAMS Başakşehir'den Avrupa'ya erken veda!

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz RAMS Başakşehir, deplasmanda Inter Turku'ya 2-0 mağlup olarak Avrupa kupalarına veda etti.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 20:54
RAMS Başakşehir'den Avrupa'ya erken veda!

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda temsilcimiz RAMS Başakşehir, 1-1'in rövanşında deplasmanda Inter Turku'ya 2-0'lık skorla mağlup oldu.

Başakşehir bu sonuçla birlikte Avrupa kupalarına erkenden veda etti.

Inter Turku'ya galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Jasse Tuominen ve 47. dakikada Clinton Jephta kaydetti.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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