Yeni sezon öncesi Trabzonspor'dan transferde flaş hamleler gelmeye devam ediyor. Bordo-mavililerin son olarak transfer gündemine Venezuelalı genç yetenek Marcas Maitan geldi. Yaşanan tüm gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel canlı yayında duyurdu.

Yunus Emre Sel'in aktardığı habere göre; Trabzonspor, Monagas'ta forma giyen 18 yaşındaki stoper Marcos Maitan için önemli bir girişim yaptı. Bu stoper, Bayern Münih ve Aston Villa'nın da transfer radarında yer alıyor ama Trabzonspor, bu transfer için yoğun bir şekilde girişimlerini sürdürüyor. Belli bir noktaya kadar da bu transferi getirdi.