2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonunda heyecan ağustos ayında başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan sezon planlamasına göre 18 takımın mücadele edeceği ligde ilk hafta karşılaşmaları için tarihler belli oldu. Fikstür çekiminin tamamlanmasının ardından takımların ilk hafta rakipleri de netleşirken, gözler yeni sezonun açılış maçlarına çevrildi. Şampiyonluk, Avrupa kupaları ve kümede kalma yarışının yaşanacağı yeni sezonda futbolseverleri yine yoğun bir maç takvimi bekliyor. İşte 2026-2027 sezonu fikstürü!

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonu, 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak ilk hafta karşılaşmalarıyla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan sezon planlamasına göre yeni sezonda 18 takım şampiyonluk mücadelesi verecek. Yaz transfer döneminin ardından takımlar ilk resmi lig maçlarına çıkarken, futbolseverler de uzun bir aranın ardından Süper Lig heyecanına yeniden kavuşacak. İlk hafta karşılaşmalarının ardından lig maratonu, belirlenen takvim doğrultusunda aralıksız devam edecek.

SÜPER LİG'İN İLK MAÇI NE ZAMAN?

Yeni sezonun açılış karşılaşması, 14 Ağustos Cuma günü oynanacak maçla başlayacak. İlk hafta programında birbirinden önemli mücadeleler futbolseverlerle buluşacak. Fikstür çekiminin tamamlanmasıyla birlikte kulüpler hazırlıklarını ilk hafta rakiplerine göre sürdürmeye başladı. Sezonun açılış haftası, şampiyonluk adaylarının performansı açısından da yakından takip edilecek.

GALATASARAY'IN İLK MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, yeni sezonun ilk maçını açılış gününde, yani 14 Ağustos Cuma günü oynayacak. Çorum FK ile oynanacak maç, saat 21.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE'NİN İLK MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin yeni sezonda oynayacağı ilk maçın tarihi 15 Ağustos Cumartesi olarak belirlendi. Gençlerbirliği deplasmanında oynanacak mücadele, saat 21.30'da start alacak.

BEŞİKTAŞ'IN İLK MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş ise yeni sezonun ilk maçını 16 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da Eyüpspor ile evinde oynayacak.

TRABZONSPOR'UN İLK MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor, 2026-2027 sezonunu Kasımpaşa deplasmanında açacak. Bordo-mavililerin yeni sezon ilk mücadelesi, 15 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

SÜPER LİG YENİ SEZON FİKSTÜRÜ

2026-2027 sezonunun ilk haftasında oynanacak karşılaşmaların programı TFF tarafından açıklandı. Buna göre ilk haftanın fikstürü şöyle:

14 AĞUSTOS CUMA

21:30 Galatasaray-Çorum FK

15 AĞUSTOS CUMARTESİ

19:00 Kasımpaşa-Trabzonspor

19:00 Konyaspor-Çaykur Rizespor

21:30 Gaziantep FK-Alanyaspor

21:30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe

16 AĞUSTOS PAZAR

19:00 Başakşehir FK-Kocaelispor

21:30 Amed SK-Erzurumspor FK

21:30 Beşiktaş-Eyüpspor

Derbi haftaları ise şöyle:

4. hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş

6. hafta: Trabzonspor-Galatasaray

8. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

9. hafta: Galatasaray-Fenerbahçe

13. hafta: Beşiktaş-Galatasaray

15. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

SÜPER LİG'İN İLK YARISI NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun sezon planlamasına göre ligin ilk yarısı, 18, 19, 20 ve 21 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak 16. hafta maçlarıyla tamamlanacak. Devre arasının ardından ikinci yarı ise 15, 16, 17 ve 18 Ocak 2027 tarihlerinde başlayacak. Takımlar, sezonun ikinci bölümünde şampiyonluk, Avrupa kupalarına katılım ve ligde kalma hedefleri için mücadele edecek.

SÜPER LİG SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?

2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonu 23 Mayıs 2027 tarihinde sona erecek. Toplam 34 hafta sürecek maratonun ardından şampiyon takım, Avrupa kupalarına katılacak ekipler ve küme düşecek takımlar belli olacak. Yeni sezonun da her yıl olduğu gibi büyük bir rekabete sahne olması bekleniyor.