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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe-Sturm Graz maçını Chris Kavanagh yönetecek!

Fenerbahçe-Sturm Graz maçını Chris Kavanagh yönetecek!

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Avusturya ekibi Sturm Graz ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2026 11:30 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2026 12:01
Fenerbahçe-Sturm Graz maçını Chris Kavanagh yönetecek!

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz ile oynayacağı karşılaşmada İngiliz hakemler görev yapacak.

UEFA'nın açıklamasına göre 5 Ağustos Çarşamba günü Chobani Stadı'ndaki ilk maçı, İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.

Kavanagh'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Ian Hussin ve Neil Davies üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakem ise Robert Jones olacak

Müsabakada VAR'da Stuart Attwell, AVAR'da ise Peter Bankes görev yapacak.

Bu arada UEFA, iki ekip arasında 11 Ağustos Salı günü yapılacak rövanş mücadelesinde, İspanyol hakem Alejandro Hernandez'in görev alacağını bildirmişti.

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