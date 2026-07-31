Beşiktaş’ın muhtemel rakipleri belli oldu!

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove ile kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar, rakibini elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselecek. Beşiktaş'ın Hradec Kralove eşleşmesini kazanması durumunda UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri netlik kazandı.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Kızılyıldız (Sırbistan) – Hapoel Beer Sheva (İsrail) | Kaybedeni
Kairat Almaty (Kazakistan) – Levski Sofia (Bulgaristan) | Kaybedeni
NK Celje (Slovenya) – Ararat Armenia (Ermenistan) | Kaybedeni
Aarhus (Danimarka) – Sabah (Azerbaycan) | Kaybedeni
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) – Kauno Zalgiris (Litvanya) | Kaybedeni
Slovan Bratislava (Slovakya) – Mjallby (İsveç) | Kaybedeni
Vikingur Reykjavik (İzlanda) – Thun (İsviçre)
Larne (Kuzey İrlanda) – Iberia 1999 (Gürcistan)
St. Truiden (Belçka)
OFI (Yunanistan)
Lillestrom (Norveç)