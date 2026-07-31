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Haberler Beşiktaş Beşiktaş’ın muhtemel rakipleri belli oldu!

Beşiktaş’ın muhtemel rakipleri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunu başarıyla geçen Beşiktaş, Midtjylland engelini aşarak adını bir üst tura yazdırdı. Siyah-beyazlı ekip, bu sonucun ardından Hradec Kralove ile eşleşti. Beşiktaş'ın Hradec Kralove karşısında tur atlaması durumunda ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşılaşabileceği olası rakipler netleşti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2026 11:02
Beşiktaş’ın muhtemel rakipleri belli oldu!

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove ile kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar, rakibini elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselecek. Beşiktaş'ın Hradec Kralove eşleşmesini kazanması durumunda UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri netlik kazandı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Kızılyıldız (Sırbistan) – Hapoel Beer Sheva (İsrail) | Kaybedeni

Kairat Almaty (Kazakistan) – Levski Sofia (Bulgaristan) | Kaybedeni

NK Celje (Slovenya) – Ararat Armenia (Ermenistan) | Kaybedeni

Aarhus (Danimarka) – Sabah (Azerbaycan) | Kaybedeni

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) – Kauno Zalgiris (Litvanya) | Kaybedeni

Slovan Bratislava (Slovakya) – Mjallby (İsveç) | Kaybedeni

Vikingur Reykjavik (İzlanda) – Thun (İsviçre)

Larne (Kuzey İrlanda) – Iberia 1999 (Gürcistan)

St. Truiden (Belçka)

OFI (Yunanistan)

Lillestrom (Norveç)

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