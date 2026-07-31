Liverpool'la yollarını ayırdıktan sonra kulüpsüz kalan Mohamed Salah için en güçlü teklifi Beşiktaş vermiş ancak oyuncunun menajerini aşamamıştı. Siyah-beyazlılar, "Masadan kalktık" açıklamasını yapmasına rağmen taraftarlar bu transferin mutlu sonla bitmesini bekliyor. Öte yandan İngiliz basını, Beşiktaş defterinin kapandığını, sorunun sportif değil tamamen mali şartlar olduğunu yazarken 34 yaşındaki sağ kanat için Suudi Arabistan ve MLS seçeneğinin güçlü bir ihtimal olduğunu belirtti. Özellikle Arabistan takımı Al-İttihad, yıldız futbolcuyu istiyor ve dün resmen görüşmelere başladı. Al-İttihad Kulübü, Salah'a senelik 25 milyon dolar teklifte bulundu. Sabah'ta yer alan habere göre oyuncunun bu teklif kabul ettiği ve imzaların atılmasının an meselesi olduğu öğrenildi.