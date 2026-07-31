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Haberler Beşiktaş Mohamed Salah imzayı atıyor! 25 milyon euro...

Mohamed Salah imzayı atıyor! 25 milyon euro...

Beşiktaş'ın yaz transfer gündeminin üst sıralarında yer alan Mohamed Salah ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Mısırlı futbolcunun senelik 25 milyon euro karşılığında imza atmaya hazırlandığı takım açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2026 10:28
Mohamed Salah imzayı atıyor! 25 milyon euro...

Liverpool'la yollarını ayırdıktan sonra kulüpsüz kalan Mohamed Salah için en güçlü teklifi Beşiktaş vermiş ancak oyuncunun menajerini aşamamıştı. Siyah-beyazlılar, "Masadan kalktık" açıklamasını yapmasına rağmen taraftarlar bu transferin mutlu sonla bitmesini bekliyor. Öte yandan İngiliz basını, Beşiktaş defterinin kapandığını, sorunun sportif değil tamamen mali şartlar olduğunu yazarken 34 yaşındaki sağ kanat için Suudi Arabistan ve MLS seçeneğinin güçlü bir ihtimal olduğunu belirtti. Özellikle Arabistan takımı Al-İttihad, yıldız futbolcuyu istiyor ve dün resmen görüşmelere başladı. Al-İttihad Kulübü, Salah'a senelik 25 milyon dolar teklifte bulundu. Sabah'ta yer alan habere göre oyuncunun bu teklif kabul ettiği ve imzaların atılmasının an meselesi olduğu öğrenildi.

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