Beşiktaş'tan stopere Theate hamlesi! Alman basını duyurdu

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, savunma hattına takviye planlıyor. Siyah-beyazlılar, Almanya'da Eintracht Frankfurt takımında oynayan Arthur Theate'ı listesine ekledi. 26 yaşındaki Belçikalı yıldız için çalışmalar başladı. Sol stopere takviye isteyen Teknik Direktör Vincenzo İtaliano, Theate ismine olumlu rapor verdi. Siyah-beyazlı yönetim, Eintracht Frankfurt kulübüyle kısa süre içerisinde görüşmelere başlayacak.

E.FRANKFURT TEKLİFE AÇIK

Almanya'da yayın yapan Bild'in haberinde Beşiktaş'ın Theate'ı yakından takip ettiği ve bilgiler aldığı kaydedildi. Eintracht Frankfurt ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi olan deneyimli stoperin piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösteriliyor. Şubat 2025'ten beri Bundesliga ekibinde forma giyen 26 yaşındaki savunmacı, Belçika Milli Takımı'nda da düzenli forma giyiyor. Eintracht Frankfurt'un iyi bir teklif gelirse 'evet' diyeceği kaydedildi.

İTALİANO'DAN OLUMLU RAPOR

Teknik Direktör Vincenzo İtaliano, Arthur Theate transferine olumlu yaklaştı. 26 yaşındaki Belçikalı stoperi yakından tanıyan İtaliano'nun sol stoper için 'tamam' dediği aktarıldı. Siyah-beyazlı yönetimin de bu doğrultuda transfer hazırlıklarına başladığı dile getirildi.

DÜNYA KUPASI'NDA OYNADI

Arthur Theate, Belçika Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda yer aldı. Kupada çeyrek final oynayan Belçika'da 3 maçta 227 dakika sahada kalan 26 yaşındaki sol stoper, başarılı bir performans sergiledi. Theate daha önce 2022 Dünya Kupası kadrosunda da bulunmuştu.