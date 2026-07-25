HÜCUMUN JOKERİ OLACAK

Okan Buruk'un Can Uzun için önemli planları bulunuyor. Her iki ayağını da kullanabilen genç yıldızın yeteneğinden ve potansiyelinden etkilenen başarılı çalıştırıcının farklı düşünceleri dikkat çekiyor. Can'ın hem kanat forvet hem de ileri uçta kullanabileceğini düşünen Buruk, planlarını buna göre yaptı.