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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'ın Can Uzun ısrarı! Okan Buruk'un planları ve istenen bonservis...

Galatasaray'ın Can Uzun ısrarı! Okan Buruk'un planları ve istenen bonservis...

Galatasaray'da transferin en sıcak başlıklarından biri Can Uzun... Sarı-kırmızılı yönetim, genç yıldız için düğmeye basarken Eintracht Frankfurt'un yüksek bonservis talebi pazarlıkları zorluyor. Okan Buruk'un özel planları, Şampiyonlar Ligi faktörü ve Can Uzun'un Galatasaray'a sıcak bakması transferdeki dengeleri değiştirebilir. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2026 06:50
Galatasaray'ın Can Uzun ısrarı! Okan Buruk'un planları ve istenen bonservis...

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da en önemli gündem maddelerinden biri Can Uzun oldu.

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Galatasaray'ın Can Uzun ısrarı! Okan Buruk'un planları ve istenen bonservis...

Milli futbolcu için Eintracht Frankfurt'a 40 milyon euroya yaklaşan bir teklif sunan yönetim, Alman kulübünün indirim yapmasını bekliyor.

Galatasaray'ın Can Uzun ısrarı! Okan Buruk'un planları ve istenen bonservis...

Bundesliga temsilcisi ise 20 yaşındaki 10 numara için ısrarla 50 milyon euro talep ediyor. Avrupa'dan birçok takım da genç yıldızı yakından izliyor. Sarı-kırmızılılarda özellikle teknik heyet Can Uzun'un transferini çok istiyor ve yapılan görüşmeler takip ediliyor.

Galatasaray'ın Can Uzun ısrarı! Okan Buruk'un planları ve istenen bonservis...

OKAN BURUK FAKTÖRÜ
Teknik Direktör Okan Buruk, Can Uzun'u sadece 10 numara pozisyonunda değil, kanatlarda ve forvet hattında da kullanmayı planlıyor.

Galatasaray'ın Can Uzun ısrarı! Okan Buruk'un planları ve istenen bonservis...

Hücum bölgesinde adeta bir joker gibi görevlendirilmesi amaçlanan Can'ın Okan Buruk'la yaptığı görüntülü görüşmede de bu konu hakkında konuştukları ifade edildi.

Galatasaray'ın Can Uzun ısrarı! Okan Buruk'un planları ve istenen bonservis...

20 yaşındaki futbolcunun da Buruk'la çalışmak istediği belirtildi. Genç yıldız Eintracht Frankfurt yönetimine Galatasaray'da oynamak istediğini daha önce bildirmişti.

Galatasaray'ın Can Uzun ısrarı! Okan Buruk'un planları ve istenen bonservis...

HÜCUMUN JOKERİ OLACAK
Okan Buruk'un Can Uzun için önemli planları bulunuyor. Her iki ayağını da kullanabilen genç yıldızın yeteneğinden ve potansiyelinden etkilenen başarılı çalıştırıcının farklı düşünceleri dikkat çekiyor. Can'ın hem kanat forvet hem de ileri uçta kullanabileceğini düşünen Buruk, planlarını buna göre yaptı.

Galatasaray'ın Can Uzun ısrarı! Okan Buruk'un planları ve istenen bonservis...

ŞAMPİYONLAR LİGİ ETKİSİ
Galatasaray'ın teklifine sıcak bakan ve Okan Buruk'la görüşmesinden memnun kalan Can Uzun, Şampiyonlar Ligi'ni de düşünüyor.

Galatasaray'ın Can Uzun ısrarı! Okan Buruk'un planları ve istenen bonservis...

Sarı-kırmızılı formayla Devler Ligi'nde oynama şansı olan 20 yaşındaki yıldız, transfere bu açıdan da bakıyor. Görüşmelerde bu konuların gündeme gelmesi bekleniyor.

Galatasaray'ın Can Uzun ısrarı! Okan Buruk'un planları ve istenen bonservis...

AİLESİ DE İSTEKLİ
Can Uzun'un yanı sıra ailesi de Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyor. Genç futbolcunun ailesi Türkiye'ye gelerek İstanbul'da yaşam fikrine olumlu yaklaşıyor. 20 yaşındaki yıldızın sarı-kırmızılı takımda daha başarılı olabileceğini düşünen ailesi de transferde etkili oluyor.

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