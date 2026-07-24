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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük şok! Fred...

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük şok! Fred...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de 4. dönemini yaşayan teknik direktör İsmail Kartal, Gornik Zabrze maçı sonrası ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Fred'in takımda kalacağını açıklamıştı. Brezilyalı futbolcudan tecrübeli çalıştırıcıyı üzecek bir haber geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2026 16:22
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük şok! Fred...

Yeni sezonu şampiyonlukla tamamlamayı hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.

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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük şok! Fred...

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-lacivertliler, şu ana kadar 4 transfer açıkladı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük şok! Fred...

Kanarya, Vedat Muriqi, Nathan Ake, Mason Greenwood ve Amara Diouf'u renklerine bağladı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük şok! Fred...

Kadrosunu güçlendirmek için çalışan Fenerbahçe yönetimi diğer yandan da oyuncularına gelen teklifleri değerlendiriyor.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük şok! Fred...

Sarı-lacivertlilerde son olarak Fred konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük şok! Fred...

ATLETICO MINEIRO İLE ANLAŞTI

Sabah'ın haberine göre; teknik direktör İsmail Kartal'ın, Şampiyonlar Ligi maçı sonrası 'kalacak' dediği Brezilyalı orta saha, Atletico Mineiro ile el sıkıştı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük şok! Fred...

32 yaşındaki futbolcuya iki yıllık sözleşme teklif edildi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük şok! Fred...

Sarı-lacivertli ekipte yıllık 4.5 milyon Euro kazanan Fred de sunulan şartları kabul etti.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük şok! Fred...

Mineiro'nun kısa süre içinde Fenerbahçe ile masaya oturması bekleniyor.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük şok! Fred...

Başkan Aziz Yıldırım, 12 milyon Euro'luk bonservis beklentisi karşılanırsa bu satışa izin verecek.

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