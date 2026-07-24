Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük şok! Fred...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de 4. dönemini yaşayan teknik direktör İsmail Kartal, Gornik Zabrze maçı sonrası ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Fred'in takımda kalacağını açıklamıştı. Brezilyalı futbolcudan tecrübeli çalıştırıcıyı üzecek bir haber geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2026 16:22
Kadrosunu güçlendirmek için çalışan Fenerbahçe yönetimi diğer yandan da oyuncularına gelen teklifleri değerlendiriyor.
Sarı-lacivertlilerde son olarak Fred konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
ATLETICO MINEIRO İLE ANLAŞTI
Sabah'ın haberine göre; teknik direktör İsmail Kartal'ın, Şampiyonlar Ligi maçı sonrası 'kalacak' dediği Brezilyalı orta saha, Atletico Mineiro ile el sıkıştı.
32 yaşındaki futbolcuya iki yıllık sözleşme teklif edildi.
Sarı-lacivertli ekipte yıllık 4.5 milyon Euro kazanan Fred de sunulan şartları kabul etti.
Mineiro'nun kısa süre içinde Fenerbahçe ile masaya oturması bekleniyor.
Başkan Aziz Yıldırım, 12 milyon Euro'luk bonservis beklentisi karşılanırsa bu satışa izin verecek.
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