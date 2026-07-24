Demirovic için yalnızca Fenerbahçe'nin değil, Avrupa'nın önemli kulüplerinden Juventus ile İngiltere Championship ekiplerinden Leeds United'ın da devrede olduğu aktarıldı.

Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen deneyimli santrforun Stuttgart ile olan sözleşmesi ise Haziran 2028'e kadar devam ediyor.