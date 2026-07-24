Fenerbahçe'nin yeni Dzeko'su: Ermedin Demirovic!
Fenerbahçe'nin santrfor arayışında sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin, Stuttgart forması giyen Ermedin Demirovic'in transfer şartlarını araştırdığı öne sürülürken, Alman ekibinin teknik direktörü Sebastian Hoeness'in ayrılığa yeşil ışık yaktığı iddia edildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2026 12:20
Haberde ayrıca Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness'in de 28 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmasına sıcak baktığı ifade edildi.
Demirovic için yalnızca Fenerbahçe'nin değil, Avrupa'nın önemli kulüplerinden Juventus ile İngiltere Championship ekiplerinden Leeds United'ın da devrede olduğu aktarıldı.
Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen deneyimli santrforun Stuttgart ile olan sözleşmesi ise Haziran 2028'e kadar devam ediyor.
Geçtiğimiz sezon Alman ekibinin formasını 38 resmi karşılaşmada giyen Demirovic, 15 gol ve 5 asistlik performansıyla dikkat çekmeyi başardı.
Fenerbahçe'nin hücum hattı için değerlendirdiği isimler arasında Ollie Watkins, Moise Kean, Gonzalo Garcia ve Serhou Guirassy'nin de bulunduğu belirtiliyor.
Sarı-lacivertli yönetimin, listedeki adaylar arasında maliyet ve transfer şartlarına göre değerlendirmelerini sürdürdüğü ifade ediliyor.
Bosna Hersek Milli Takımı'nın formasını bugüne kadar 44 kez giyen Ermedin Demirovic ise ülkesi adına çıktığı karşılaşmalarda 4 gole imza attı.
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