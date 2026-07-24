CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yeni Dzeko'su: Ermedin Demirovic!

Fenerbahçe'nin yeni Dzeko'su: Ermedin Demirovic!

Fenerbahçe'nin santrfor arayışında sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin, Stuttgart forması giyen Ermedin Demirovic'in transfer şartlarını araştırdığı öne sürülürken, Alman ekibinin teknik direktörü Sebastian Hoeness'in ayrılığa yeşil ışık yaktığı iddia edildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2026 12:20
Fenerbahçe'nin yeni Dzeko'su: Ermedin Demirovic!

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde hücum hattını güçlendirmek için santrfor transferi çalışmalarını sürdürürken, gündeme sürpriz bir isim daha geldi.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Fenerbahçe'nin yeni Dzeko'su: Ermedin Demirovic!

Sarı-lacivertli ekibin, Bundesliga temsilcisi Stuttgart'ta forma giyen Ermedin Demirovic ile ilgilendiği öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin yeni Dzeko'su: Ermedin Demirovic!

Alman basınından Sky'da yer alan habere göre Fenerbahçe yönetimi, Almanya doğumlu Bosna Hersekli golcünün transfer şartlarını ve maliyetini detaylı şekilde araştırıyor.

Fenerbahçe'nin yeni Dzeko'su: Ermedin Demirovic!

Haberde ayrıca Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness'in de 28 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmasına sıcak baktığı ifade edildi.

Fenerbahçe'nin yeni Dzeko'su: Ermedin Demirovic!

Demirovic için yalnızca Fenerbahçe'nin değil, Avrupa'nın önemli kulüplerinden Juventus ile İngiltere Championship ekiplerinden Leeds United'ın da devrede olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe'nin yeni Dzeko'su: Ermedin Demirovic!

Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen deneyimli santrforun Stuttgart ile olan sözleşmesi ise Haziran 2028'e kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'nin yeni Dzeko'su: Ermedin Demirovic!

Geçtiğimiz sezon Alman ekibinin formasını 38 resmi karşılaşmada giyen Demirovic, 15 gol ve 5 asistlik performansıyla dikkat çekmeyi başardı.

Fenerbahçe'nin yeni Dzeko'su: Ermedin Demirovic!

Fenerbahçe'nin hücum hattı için değerlendirdiği isimler arasında Ollie Watkins, Moise Kean, Gonzalo Garcia ve Serhou Guirassy'nin de bulunduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe'nin yeni Dzeko'su: Ermedin Demirovic!

Sarı-lacivertli yönetimin, listedeki adaylar arasında maliyet ve transfer şartlarına göre değerlendirmelerini sürdürdüğü ifade ediliyor.

Fenerbahçe'nin yeni Dzeko'su: Ermedin Demirovic!

Bosna Hersek Milli Takımı'nın formasını bugüne kadar 44 kez giyen Ermedin Demirovic ise ülkesi adına çıktığı karşılaşmalarda 4 gole imza attı.

F.Bahçe transferi bitiriyor!
G.Saray yıldız ismle el sıkıştı! Transferi duyurdular
DİĞER
FİNAL MAÇINA GERİ SAYIM! PSG Arsenal finali ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
Yeni Parti adımı! Özgür Özel CHP'den istifa etti | Logosu ortaya çıktı
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Livakovic F.Bahçe'den ayrılıyor! Yeni takımı herkesi şaşırttı
Beşiktaş'ta Vlahovic gelişmesi! İstanbul'a geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türkiye-Bulgaristan maçı hangi kanalda? Türkiye-Bulgaristan maçı hangi kanalda? 12:00
UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri 11:39
Beşiktaş'ta Vlahovic gelişmesi! İstanbul'a geliyor Beşiktaş'ta Vlahovic gelişmesi! İstanbul'a geliyor 11:22
Fırtına'dan Vladyslav Vanat hamlesi Fırtına'dan Vladyslav Vanat hamlesi 11:05
Diego Carlos'tan F.Bahçe'ye rest! Diego Carlos'tan F.Bahçe'ye rest! 10:52
F.Bahçe transferi bitiriyor! F.Bahçe transferi bitiriyor! 10:12
Daha Eski
G.Saray'a Hırvat golcü! Transferde Duran detayı G.Saray'a Hırvat golcü! Transferde Duran detayı 10:09
Galatasaray hazırlık maçı detayları! Galatasaray hazırlık maçı detayları! 09:57
İşte F.Bahçe'nin ayrılık listesi! İşte F.Bahçe'nin ayrılık listesi! 09:41
Livakovic F.Bahçe'den ayrılıyor! Yeni takımı herkesi şaşırttı Livakovic F.Bahçe'den ayrılıyor! Yeni takımı herkesi şaşırttı 09:32
Bruno Fernandes'ten 1 iyi 1 kötü haber! Bruno Fernandes'ten 1 iyi 1 kötü haber! 09:27
Yazarlar Beşiktaş-Midtjylland maçını yorumladı Yazarlar Beşiktaş-Midtjylland maçını yorumladı 08:56