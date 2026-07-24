CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan Vladyslav Vanat hamlesi

Trabzonspor'dan Vladyslav Vanat hamlesi

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Girona forması giyen Viktor Tsygankov için girişimlerini sürdüren Trabzonspor, aynı takımdan Vladyslav Vanat'ı da gündemine aldı. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2026 11:05
Trabzonspor'dan Vladyslav Vanat hamlesi

Trabzonspor'da transfer çalışmaları büyük bir gizlilik ve titizlikle yürütülüyor. Kadrosunu üst düzey isimlerle güçlendirmeyi hedefleyen Trabzonspor yönetimi, rotasını Girona'ya çevirmiş durumda. Süreç, İspanyol kulübünde sergilediği performansla dikkat çeken sağ kanat oyuncusu Viktor Tsygankov ile başladı. Karadeniz Fırtınası, uzun süredir kadrosuna katmak istediği yetenekli futbolcu için Girona yönetimiyle temaslarını sürdürüyor. Girona ile kurulan temaslar sırasında Trabzonspor'un radarına aynı takımdan bir başka Ukraynalı yıldız girdi. Takvim'in haberine göre; bordo-mavililer, teknik heyet ve izleme komitesinin olumlu rapor sunduğu 24 yaşındaki santrfor Vladyslav Vanat'ı da transfer listesine dahil etti. Ceza sahasındaki bitiriciliği ve dinamik oyun tarzıyla öne çıkan genç golcünün mali şartlarını öğrenmek için harekete geçiliyor.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Livakovic F.Bahçe'den ayrılıyor! Yeni takımı herkesi şaşırttı
F.Bahçe transferi bitiriyor!
DİĞER
Güzelliğinin sırrı belli oldu! Çağla Şıkel'in annesi sosyal medyayı salladı
Yeni parti adımı! Özgür Özel CHP'den istifa etti
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Diego Carlos'tan F.Bahçe'ye rest!
G.Saray'a Hırvat golcü! Transferde Duran detayı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe transferi bitiriyor! F.Bahçe transferi bitiriyor! 10:12
G.Saray'a Hırvat golcü! Transferde Duran detayı G.Saray'a Hırvat golcü! Transferde Duran detayı 10:09
Galatasaray hazırlık maçı detayları! Galatasaray hazırlık maçı detayları! 09:57
İşte F.Bahçe'nin ayrılık listesi! İşte F.Bahçe'nin ayrılık listesi! 09:41
Livakovic F.Bahçe'den ayrılıyor! Yeni takımı herkesi şaşırttı Livakovic F.Bahçe'den ayrılıyor! Yeni takımı herkesi şaşırttı 09:32
Bruno Fernandes'ten 1 iyi 1 kötü haber! Bruno Fernandes'ten 1 iyi 1 kötü haber! 09:27
Daha Eski
Yazarlar Beşiktaş-Midtjylland maçını yorumladı Yazarlar Beşiktaş-Midtjylland maçını yorumladı 08:56
Italiano: 'Keşke ben oynayabilseydim' dedim! Italiano: 'Keşke ben oynayabilseydim' dedim! 00:52
Kartal turun kapısını Dolmabahçe'de araladı! Kartal turun kapısını Dolmabahçe'de araladı! 00:52
İşte Leao'nun G.Saray'a gelmesinin tek şartı! İşte Leao'nun G.Saray'a gelmesinin tek şartı! 00:52
Beşiktaş-Midtjylland maçında kırmızı kart! İşte o pozisyon Beşiktaş-Midtjylland maçında kırmızı kart! İşte o pozisyon 00:52
F.Bahçe'den Leao'ya akılalmaz teklif! F.Bahçe'den Leao'ya akılalmaz teklif! 00:52