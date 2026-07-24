Trabzonspor'dan Vladyslav Vanat hamlesi

Trabzonspor'da transfer çalışmaları büyük bir gizlilik ve titizlikle yürütülüyor. Kadrosunu üst düzey isimlerle güçlendirmeyi hedefleyen Trabzonspor yönetimi, rotasını Girona'ya çevirmiş durumda. Süreç, İspanyol kulübünde sergilediği performansla dikkat çeken sağ kanat oyuncusu Viktor Tsygankov ile başladı. Karadeniz Fırtınası, uzun süredir kadrosuna katmak istediği yetenekli futbolcu için Girona yönetimiyle temaslarını sürdürüyor. Girona ile kurulan temaslar sırasında Trabzonspor'un radarına aynı takımdan bir başka Ukraynalı yıldız girdi. Takvim'in haberine göre; bordo-mavililer, teknik heyet ve izleme komitesinin olumlu rapor sunduğu 24 yaşındaki santrfor Vladyslav Vanat'ı da transfer listesine dahil etti. Ceza sahasındaki bitiriciliği ve dinamik oyun tarzıyla öne çıkan genç golcünün mali şartlarını öğrenmek için harekete geçiliyor.