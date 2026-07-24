Livakovic'ten beklenmedik transfer! Yeni takımı herkesi şaşırttı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi takımdan gönderilecek isimler arasında yer alan Dominik Livakovic, sarı-lacivertli takıma veda etmeye hazırlanıyor. Ülkesinin takımlarından Dinamo Zagreb'e transfer olması beklenen Hırvat kalecinin yeni adresi herkesi şaşırttı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2026 09:32 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2026 09:33
Birçok bölgeye daha takviye yapacak olan Fenerbahçe'de yapılacak transferler kadar takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.
Kalabalık bir kadroya sahip olan sarı-lacivertliler, 10+4 yabancı kuralı nedeniyle birkaç yabancı futbolcusuyla yollarını ayıracak.
Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen isimlerden biri de Dominik Livakovic…
Geçtiğimiz sezon başında Girona'ya kiralanan Hırvat eldiven, İspanyol ekibinde forma şansı bulamaması nedeniyle ara transfer döneminde Dinamo Zagreb'e kiralanmıştı.
Hırvat ekibiyle olan kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından takıma dönen 31 yaşındaki file bekçisinin tekrar eski takımına döneceği iddia edilmişti.
Hırvat basını, tecrübeli kalecinin yeni takımıyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı.
OLYMPIAKOS İSTİYOR
Germanijak'ta yer alan habere göre; Olympiakos, Dominik Livakovic'e talip oldu.
5 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIRLAR
Yunan ekibinin deneyimli eldivenin transferi için ısrarcı olduğu ve Fenerbahçe'nin istediği 5 milyon Euro'luk bonservis bedelini ödemeyi kabul ettiği belirtildi.
Olympiakos'un sarı-lacivertlilerin yanı sıra 31 yaşındaki kalecinin şartlarını da karşıyabileceği vurgulandı.
Hırvatistan Milli Takımı'nda sakatlanan Livakovic'in sakatlığının ciddi olmadığı ortaya çıkarsa transferin hızlı bir şekilde biteceği aktarıldı.
Öte yandan Dinamo Zagreb'in de Hırvat file bekçisinin transferinden vazgeçmediği ancak şanslarının gün geçtikçe azaldığı kaydedildi.
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