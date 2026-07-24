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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Livakovic'ten beklenmedik transfer! Yeni takımı herkesi şaşırttı

Livakovic'ten beklenmedik transfer! Yeni takımı herkesi şaşırttı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi takımdan gönderilecek isimler arasında yer alan Dominik Livakovic, sarı-lacivertli takıma veda etmeye hazırlanıyor. Ülkesinin takımlarından Dinamo Zagreb'e transfer olması beklenen Hırvat kalecinin yeni adresi herkesi şaşırttı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2026 09:32 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2026 09:33
Livakovic'ten beklenmedik transfer! Yeni takımı herkesi şaşırttı

Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Livakovic'ten beklenmedik transfer! Yeni takımı herkesi şaşırttı

Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, şu ana kadar yaptığı takviyelerle dikkat çekti.

Livakovic'ten beklenmedik transfer! Yeni takımı herkesi şaşırttı

Kanarya, Vedat Muriqi, Nathan Ake, Mason Greenwood ve Amara Diouf ile resmi sözleşme imzaladı.

Livakovic'ten beklenmedik transfer! Yeni takımı herkesi şaşırttı

Birçok bölgeye daha takviye yapacak olan Fenerbahçe'de yapılacak transferler kadar takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.

Livakovic'ten beklenmedik transfer! Yeni takımı herkesi şaşırttı

Kalabalık bir kadroya sahip olan sarı-lacivertliler, 10+4 yabancı kuralı nedeniyle birkaç yabancı futbolcusuyla yollarını ayıracak.

Livakovic'ten beklenmedik transfer! Yeni takımı herkesi şaşırttı

Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen isimlerden biri de Dominik Livakovic…

Livakovic'ten beklenmedik transfer! Yeni takımı herkesi şaşırttı

Geçtiğimiz sezon başında Girona'ya kiralanan Hırvat eldiven, İspanyol ekibinde forma şansı bulamaması nedeniyle ara transfer döneminde Dinamo Zagreb'e kiralanmıştı.

Livakovic'ten beklenmedik transfer! Yeni takımı herkesi şaşırttı

Hırvat ekibiyle olan kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından takıma dönen 31 yaşındaki file bekçisinin tekrar eski takımına döneceği iddia edilmişti.

Livakovic'ten beklenmedik transfer! Yeni takımı herkesi şaşırttı

Hırvat basını, tecrübeli kalecinin yeni takımıyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

Livakovic'ten beklenmedik transfer! Yeni takımı herkesi şaşırttı

OLYMPIAKOS İSTİYOR

Germanijak'ta yer alan habere göre; Olympiakos, Dominik Livakovic'e talip oldu.

Livakovic'ten beklenmedik transfer! Yeni takımı herkesi şaşırttı

5 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIRLAR

Yunan ekibinin deneyimli eldivenin transferi için ısrarcı olduğu ve Fenerbahçe'nin istediği 5 milyon Euro'luk bonservis bedelini ödemeyi kabul ettiği belirtildi.

Livakovic'ten beklenmedik transfer! Yeni takımı herkesi şaşırttı

Olympiakos'un sarı-lacivertlilerin yanı sıra 31 yaşındaki kalecinin şartlarını da karşıyabileceği vurgulandı.

Livakovic'ten beklenmedik transfer! Yeni takımı herkesi şaşırttı

Hırvatistan Milli Takımı'nda sakatlanan Livakovic'in sakatlığının ciddi olmadığı ortaya çıkarsa transferin hızlı bir şekilde biteceği aktarıldı.

Livakovic'ten beklenmedik transfer! Yeni takımı herkesi şaşırttı

Öte yandan Dinamo Zagreb'in de Hırvat file bekçisinin transferinden vazgeçmediği ancak şanslarının gün geçtikçe azaldığı kaydedildi.

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