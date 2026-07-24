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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Türkiye-Bulgaristan maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye-Bulgaristan maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'ndaki dördüncü maçında Bulgaristan ile karşı karşıya geliypr. Organizasyona üst üste aldığı galibiyetlerle başlayan ay-yıldızlı ekip, grup etabındaki namağlup serisini sürdürme hedefinde. Voleybolseverler ise Türkiye-Bulgaristan maçının saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda canlı yayınlanacağını araştırıyor. İşte Filenin Genç Sultanları'nın kritik karşılaşmasına ilişkin detaylar ve canlı yayın bilgileri!

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2026 12:00
Türkiye-Bulgaristan maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kosova'nın ev sahipliğinde düzenlenen 17 Yaş Altı Kadınlar Balkan Voleybol Şampiyonası'nda yoluna kayıpsız devam eden Türkiye, grup etabındaki dördüncü sınavına çıkıyor. İlk maçında rakibini mağlup eden, ikinci karşılaşmada ev sahibi Kosova'yı 3-0 geçen ay-yıldızlı ekip, üçüncü maçında ise Karadağ'ı büyük çekişmeye sahne olan mücadelede 3-2 yenerek 3'te 3 yaptı. Moral depolayan Filenin Genç Sultanları, şimdi gözünü Bulgaristan karşılaşmasına çevirdi. Peki Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE-BULGARİSTAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası grup etabındaki dördüncü maçında 24 Temmuz Cuma günü Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, Kosova'da düzenlenen organizasyon kapsamında oynanacak.

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TÜRKİYE-BULGARİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki mücadele TSİ 15.00'te başlayacak. Ay-yıldızlı ekip, grup aşamasındaki namağlup serisini sürdürmek için sahaya çıkacak.

TÜRKİYE-BULGARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Bulgaristan karşılaşması Kosova Voleybol Federasyonu Youtube kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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