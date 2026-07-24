Kosova'nın ev sahipliğinde düzenlenen 17 Yaş Altı Kadınlar Balkan Voleybol Şampiyonası'nda yoluna kayıpsız devam eden Türkiye, grup etabındaki dördüncü sınavına çıkıyor. İlk maçında rakibini mağlup eden, ikinci karşılaşmada ev sahibi Kosova'yı 3-0 geçen ay-yıldızlı ekip, üçüncü maçında ise Karadağ'ı büyük çekişmeye sahne olan mücadelede 3-2 yenerek 3'te 3 yaptı. Moral depolayan Filenin Genç Sultanları, şimdi gözünü Bulgaristan karşılaşmasına çevirdi. Peki Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE-BULGARİSTAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası grup etabındaki dördüncü maçında 24 Temmuz Cuma günü Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, Kosova'da düzenlenen organizasyon kapsamında oynanacak.

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TÜRKİYE-BULGARİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki mücadele TSİ 15.00'te başlayacak. Ay-yıldızlı ekip, grup aşamasındaki namağlup serisini sürdürmek için sahaya çıkacak.

TÜRKİYE-BULGARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Bulgaristan karşılaşması Kosova Voleybol Federasyonu Youtube kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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