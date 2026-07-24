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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor

Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarının 2’nci etabına Avusturya’nın Salzburg şehrinde yaptığı sabah antrenmanıyla devam etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2026 15:11
Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Avusturya'nın Salzburg kasabasında sürdüren Trabzonspor cuma günü saat 10.30'da yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

MALINOVSKY BASIN TOPLANTISI YAPACAK

Bordo mavili takım cuma akşamı TSİ ile 19.00'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. İlk 20 dakikası kampı takip eden basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilecek antrenman öncesi yeni transferlerden Ruslan Malinovsky açıklamalarda bulunacak.

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