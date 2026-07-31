Galatasaray'ı Avrupa'da bir adım daha ileriye taşıyacak 10 numara transferi için çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. Yönetimin bu konuda hiç aceleci davranmadığı bilgisi var. Çünkü önüne çıkacak önemli bir fırsatı kaçırmak istemiyor. Bruno Fernandes gibi yıldız isimler için transfer şartlarını zorlayan yönetim kadrosuna katacağı isimle taraftarlarını coşturmak istiyor. Bir yandan da Can Uzun ve Eintracht Frankfurt ile temasta bulunan sarı-kırmızılılar görüşmelerini sürdüyor. İlk olarak Alman ekibi kapıyı 60 milyon euro'dan açarken sarı-kırmızılılar bu bedeli istediği seviyeye çekmeye başladı. Frankfurt'un beklentisi 45 milyona düşerken, Galatasaray bunu 30+5 milyon euro'ya çekerek mutlu sona ulaşmak istiyor. Sonraki satıştan da pay önererek Can'ı kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar bunu başarabilirse Uğurcan Çakır'dan sonra doğrudan takıma katkı verecek çok üst düzey bir Türk yıldızı almış olacak. Yerli olması 20 yaşındaki futbolcuyu transferde öncelikli kılıyor. ÇOK YÖNLÜ BİR İSİM Ana mevkisi on numara olan futbolcu santfor ve sol kanat mevkilerinde de görev alabiliyor. Galatasaray'ın futbolcunun hücumdaki çok yönlü olarak görev alabilmesine büyük önem verdiği aktarılıyor.