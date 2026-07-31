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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Can Uzun transferinde beklenen haber geldi!

Galatasaray'da Can Uzun transferinde beklenen haber geldi!

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan milli yıldız Can Uzun ile ilgili oldukça sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak genç yetenek için Cimbom'u sevindiren haber geldi. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2026 14:46
Galatasaray'da Can Uzun transferinde beklenen haber geldi!

Galatasaray'ı Avrupa'da bir adım daha ileriye taşıyacak 10 numara transferi için çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor.

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Galatasaray'da Can Uzun transferinde beklenen haber geldi!

Yönetimin bu konuda hiç aceleci davranmadığı bilgisi var. Çünkü önüne çıkacak önemli bir fırsatı kaçırmak istemiyor.

Galatasaray'da Can Uzun transferinde beklenen haber geldi!

Bruno Fernandes gibi yıldız isimler için transfer şartlarını zorlayan yönetim kadrosuna katacağı isimle taraftarlarını coşturmak istiyor.

Galatasaray'da Can Uzun transferinde beklenen haber geldi!

Bir yandan da Can Uzun ve Eintracht Frankfurt ile temasta bulunan sarı-kırmızılılar görüşmelerini sürdüyor.

Galatasaray'da Can Uzun transferinde beklenen haber geldi!

İlk olarak Alman ekibi kapıyı 60 milyon euro'dan açarken sarı-kırmızılılar bu bedeli istediği seviyeye çekmeye başladı.

Galatasaray'da Can Uzun transferinde beklenen haber geldi!

Frankfurt'un beklentisi 45 milyona düşerken, Galatasaray bunu 30+5 milyon euro'ya çekerek mutlu sona ulaşmak istiyor.

Galatasaray'da Can Uzun transferinde beklenen haber geldi!

Sonraki satıştan da pay önererek Can'ı kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar bunu başarabilirse Uğurcan Çakır'dan sonra doğrudan takıma katkı verecek çok üst düzey bir Türk yıldızı almış olacak.

Galatasaray'da Can Uzun transferinde beklenen haber geldi!

Yerli olması 20 yaşındaki futbolcuyu transferde öncelikli kılıyor.

Galatasaray'da Can Uzun transferinde beklenen haber geldi!

ÇOK YÖNLÜ BİR İSİM

Ana mevkisi on numara olan futbolcu santfor ve sol kanat mevkilerinde de görev alabiliyor.

Galatasaray'da Can Uzun transferinde beklenen haber geldi!

Galatasaray'ın futbolcunun hücumdaki çok yönlü olarak görev alabilmesine büyük önem verdiği aktarılıyor.

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