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Trabzonspor, Gianluca Prestianni için anlaşma sağladı!

Trabzonspor, sağ kanat transferinde gündeminin üst sıralarına yazdığı Gianluca Prestianni'de mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer, Benfica ile 20 milyon euro'ya yakın bir meblağ üzerinden anlaşma sağladı. Arjantinli yıldızın 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika TS spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2026 16:43
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Trabzonspor, Gianluca Prestianni için anlaşma sağladı!

Yaz döneminde kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren Trabzonspor, sağ kanat transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer, Gianluca Prestianni'nin transferi için Benfica ile 20 milyon euro'ya yaklaşan bir meblağ üzerinden anlaşmaya vardı. Transfer sürecinde River Plate'in, Arjantinli oyuncu için belirlenen mali şartları karşılayamayıp görüşmelerden çekilmesi de Trabzonspor'un elini güçlendiren gelişmelerden biri oldu.

3 YILLIK SÖZLEŞMEYE HAZIRLANIYOR

El Intransigente'in haberine göre Gianluca Prestianni, Trabzonspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Haberde; Benfica'da yıllık 1,25 milyon euro kazanan 20 yaşındaki kanat oyuncusuna bordo-mavili yönetimin mevcut ücretinin üzerinde, cazip bir maaş teklif ettiği ve tarafların bu konuda da büyük ölçüde anlaşma sağladığı ifade edildi.

"ZORLU BİR MEYDAN OKUMA"

Transfer sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan TyC Sports muhabiri German Garcia Grova ise anlaşmanın detaylarını paylaştı.

Grova, "Benfica ile Trabzonspor, Gianluca Prestianni'nin transferi konusunda anlaşmaya vardı. Türk kulübü, Portekiz temsilcisine 20 milyon euro'ya yakın bir bedel ödeyecek. Ayrıca Arjantinli futbolcuya üç yıllık sözleşme kapsamında oldukça yüksek bir maaş teklif edildi." ifadelerini kullandı.

Haberde ayrıca, Prestianni'nin kariyerinde yeni bir sayfa açacağı ve kendisini "egzotik ancak rekabet seviyesi yüksek bir ligde test edeceği" değerlendirmesine de yer verildi.

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