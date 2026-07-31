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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe ile anılıyordu! Transferi böyle duyurdular

Fenerbahçe ile anılıyordu! Transferi böyle duyurdular

Yaz transfer döneminin başında Fenerbahçe'nin gündemine gelen yıldız futbolcunun yeni adresi resmen belli oldu. Bir süredir adı sarı-lacivertlilerle anılan tecrübeli oyuncu, kariyerini İtalya'nın dev kulüplerinden birinde sürdürme kararı aldı. Özellikle seçim döneminde Fenerbahçe'nin oyuncuya teklif hazırlığında olduğu yönündeki iddialar gündem yaratmıştı. İşte o isim ve imza attığı kulüp...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2026 15:59
Fenerbahçe ile anılıyordu! Transferi böyle duyurdular

Haziran ayındaki başkanlık seçimi ve ardından yeni teknik direktörünü duyurmasıyla birlikte yeni bir sayfa açan Fenerbahçe, hasret kaldığı şampiyonluk yolunda çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor.

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Fenerbahçe ile anılıyordu! Transferi böyle duyurdular

Aziz Yıldırım ve yönetimi, kulüple birlikte devraldığı mali çıkmazı ve yabancı kontenjanındaki düğümü çözmek üzere büyük uğraşlar veriyor.

Fenerbahçe ile anılıyordu! Transferi böyle duyurdular

Öte yandan kadro planlaması doğrultusunda belirlenen mevkilere takviye yapmak üzere kollarını sıvayan sarı-lacivertliler, Avrupa'nın 5 büyük liginden yıldız isimler ve kulüpleri ile temaslarına devam ediyor.

Fenerbahçe ile anılıyordu! Transferi böyle duyurdular

Son olarak Mason Greenwood'u renklerine bağlamasıyla büyük yankı uyandıran Kadıköy ekibi, hücum hattına yapacağı takviyelere devam etmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe ile anılıyordu! Transferi böyle duyurdular

Aynı zamanda savunmayı da güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Nathan Ake'nin ardından bir stoper transferi daha yapmak istiyor.

Fenerbahçe ile anılıyordu! Transferi böyle duyurdular

TFF'nin 10+4 kuralı doğrultusunda transferde yerli isimleri de değerlendirmeye alan Kadıköy ekibi, Ümit Akdağ ve Adil Demirbağ gibi isimleri listesine eklemişti.

Fenerbahçe ile anılıyordu! Transferi böyle duyurdular

Geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe ile anılan o futbolcu ise İtalyan devine attığı imza sonrası sarı-lacivertlilerin gündeminden kalktı.

Fenerbahçe ile anılıyordu! Transferi böyle duyurdular

Serie A'nın son şampiyonu Inter, John Stones'u 2 yıllığına renklerine bağladığını resmen duyurdu.

Fenerbahçe ile anılıyordu! Transferi böyle duyurdular

10 yıldır formasını giydiği Manchester City ile sözleşmesi sona eren Stones, bedelsiz olarak Inter'e imza attı.

Fenerbahçe ile anılıyordu! Transferi böyle duyurdular

Deneyimli stoper, Premier Lig devindeki kariyeri boyunca toplam 295 karşılaşmada forma giydi.

Fenerbahçe ile anılıyordu! Transferi böyle duyurdular

Bu süreçte 19 gole imza atan Stones, 9 da asist yaparak takımına hücum anlamında önemli katkı sağladı.

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