Haziran ayındaki başkanlık seçimi ve ardından yeni teknik direktörünü duyurmasıyla birlikte yeni bir sayfa açan Fenerbahçe, hasret kaldığı şampiyonluk yolunda çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor.

Aziz Yıldırım ve yönetimi, kulüple birlikte devraldığı mali çıkmazı ve yabancı kontenjanındaki düğümü çözmek üzere büyük uğraşlar veriyor.