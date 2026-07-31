Fenerbahçe ile anılıyordu! Transferi böyle duyurdular
Yaz transfer döneminin başında Fenerbahçe'nin gündemine gelen yıldız futbolcunun yeni adresi resmen belli oldu. Bir süredir adı sarı-lacivertlilerle anılan tecrübeli oyuncu, kariyerini İtalya'nın dev kulüplerinden birinde sürdürme kararı aldı. Özellikle seçim döneminde Fenerbahçe'nin oyuncuya teklif hazırlığında olduğu yönündeki iddialar gündem yaratmıştı. İşte o isim ve imza attığı kulüp...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2026 15:59
Son olarak Mason Greenwood'u renklerine bağlamasıyla büyük yankı uyandıran Kadıköy ekibi, hücum hattına yapacağı takviyelere devam etmeyi hedefliyor.
Aynı zamanda savunmayı da güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Nathan Ake'nin ardından bir stoper transferi daha yapmak istiyor.
TFF'nin 10+4 kuralı doğrultusunda transferde yerli isimleri de değerlendirmeye alan Kadıköy ekibi, Ümit Akdağ ve Adil Demirbağ gibi isimleri listesine eklemişti.
Geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe ile anılan o futbolcu ise İtalyan devine attığı imza sonrası sarı-lacivertlilerin gündeminden kalktı.
Serie A'nın son şampiyonu Inter, John Stones'u 2 yıllığına renklerine bağladığını resmen duyurdu.
10 yıldır formasını giydiği Manchester City ile sözleşmesi sona eren Stones, bedelsiz olarak Inter'e imza attı.
Deneyimli stoper, Premier Lig devindeki kariyeri boyunca toplam 295 karşılaşmada forma giydi.
Bu süreçte 19 gole imza atan Stones, 9 da asist yaparak takımına hücum anlamında önemli katkı sağladı.
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