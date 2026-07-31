Fenerbahçe'de yıldız ismi Domenico Tedesco transferde gözüne kestirdi!
Fenerbahçe'de Sturm Graz ile oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu maçının hazırlıkları devam ederken oldukça sürpriz bir gelişme yaşandı. Kanarya'dan o futbolcu ile sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Domenico Tedesco'nun çalıştırdığı Bologna'nın ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2026 16:05
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Gornik Zabrze ile deplasmanda 1-1'lik skorla sahadan ayrıldı.
Kanarya, Kadıköy'de oynanan ilk maçta sahasında 1-0'lık skorla galibiyet elde etmişti.
Sarı-lacivertliler, Anderson Talisca'nın içerde ve dışarda kaydettiği goller ile turu kaptı.
Fenerbahçe bir üst turda Avusturya ekibi Sturm Graz ile eşleşirken sarı-lacivertlilerde 5 Ağustos'ta Kadıköy'de oynanacak olan ilk maçın hazırlıkları hız kesmeden başladı.
Fenerbahçe'de hazırlıklar sürerken diğer yandan takıma katılacak ve takımdan ayrılacak isimler gündemi bir hayli meşgul ediyor.
Sarı-lacivertlilerde son olarak o futbolcuyla ilgili oldukça sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Kadroda düşünülmeyen isimlerin başında gelen Diego Carlos'a İtalya'dan iki talip var.
Brezilyalı stoper, geçen sezon kiralık oynadığı Como ile Bologna istiyor.
TEDESCO BONSERVİSİYLE TRANSFER ETMEK İSTİYOR
Como'nun deneyimli savunmacıyı kiralayarak kadrosuna katmak istediği öğrenildi.
Futbolcunun bir diğer taliplisi olan Domenico Tedesoc'nun çalıştırdığı Bologna ise Diego Carlos'u bonservisiyle transfer etmeyi amaçlıyor.