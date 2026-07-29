CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'ye konuk oluyor. İlk mücadeleyi Anderson Talisca'nın attığı golle 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, deplasmanda alacağı galibiyet veya beraberlikle adını 3. eleme turuna yazdıracak. Arena Zabrze’de oynanacak kritik rövanşı Litvanya Futbol Federasyonu’ndan hakem Lothar D’hondt yönetecek. Sidiki Cherif'in sakatlığı sebebiyle forma giyemeyeceği karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve tüm merak edilenler!

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 10:07 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2026 10:08
Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe, 2. eleme turu rövanşında Polonya deplasmanında Gornik Zabrze ile karşı karşıya geliyor. Kadıköy'de oynanan ilk maçı Anderson Talisca'nın golüyle 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, rövanşta her türlü galibiyet ve beraberlik sonucunda tur atlayan taraf olacak. Elenmesi halinde Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek Kanarya, Avrupa kupalarındaki 302. sınavına çıkarken taraftarlar da maçın yayın bilgileri ve saatine ilişkin araştırmalarını sürdürüyor. İşte Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçından son notlar ve canlı yayın bilgileri!

Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı ne zaman?

GORNIK ZABRZE-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşı kapsamındaki Gornik Zabrze Fenerbahçe maçı, 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

GORNIK ZABRZE-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Polonya'da oynanacak ve tur kapısından kimin geçeceğini belirleyeek olan kritik mücadele TSİ 21.00'de başlayacak.

Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı saat kaçta?

GORNIK ZABRZE-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Gornik Zabrze-Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş mücadelesi S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GORNIK ZABRZE-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Gornik Zabrze: Schulze, Sacek, Janicki, Josema, Janza, Dietz, Sadilek, Urbanski, Dimi, Khian, Prekop

Fenerbahçe: Mert, Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde, Guendouzi, İsmail, Asensio, Greenwood, Kerem, Talisca

Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

GORNIK ZABRZE-FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Gornik Zabrze ile Fenerbahçe arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçını Belçikalı hakem Lothar D'hondt yönetecek. D'hondt'un yardımcılıklarını Romain Devillers ile Nico Claes yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Bert Verbeke olacak. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) koltuğunda Jan Boterberg oturacak. Boterberg'e, AVAR'da Simon Bourdeaud eşlik edecek.

Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler

AVRUPA KUPALARINDA 302. MAÇ

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında 302. kez mücadele edecek. Geride kalan 301 maçta 119 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 65 beraberlik ve 117 de mağlubiyet aldı. Söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 410 kez havalandıran Kanarya, 423 gole engel olamadı.

Gornik Zabrze-Fenerbahçe maç bilgileri!

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 44. KARŞILAŞMA

Kanarya, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 43 kez eleme maçı oynadı. Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 16 galibiyet alırken, 13 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte rakip filelere 63 gol gönderen sarı-lacivertliler, kalesinde 51 gol gördü.

Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçından son notlar!

RAKİP HEARTS VEYA STURM GRAZ OLACAK

Fenerbahçe, Gornik Zabrze'yi eleyerek turu geçmesi halinde İskoçya ekibi Hearts veya Avusturya temsilcisi Sturm Graz'dan biriyle eşleşecek. İki takım arasındaki ilk müsabakayı Sturm Graz evinde 4-0 kazandı. İskoçya'da oynanacak rövanş müsabakası ise bu akşam TSİ 21.45'de başlayacak.

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
G.Saray'a 20'lik stoper!
Slovenya-Türkiye | CANLI
DİĞER
Ceyda Düvenci’nin eski aşkıydı... 90’ların jönü Kaan Girgin’in son görüntüsü şaşırttı
Üsküdar Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı! Aralarında CHP'li Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da var
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de flaş ayrılık iddiası!
İsmail Kartal'dan flaş Greenwood kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Slovenya-Türkiye | CANLI Slovenya-Türkiye | CANLI 09:49
Slovenya-Türkiye maç bilgileri! Slovenya-Türkiye maç bilgileri! 09:11
F.Bahçe turu geçerse rakibi belli! F.Bahçe turu geçerse rakibi belli! 01:01
E. Frankfurt'tan flaş Can Uzun açıklaması! E. Frankfurt'tan flaş Can Uzun açıklaması! 01:01
İsmail Kartal'dan Asensio sorusuna flaş yanıt! İsmail Kartal'dan Asensio sorusuna flaş yanıt! 01:01
Resmi açıklama geldi! Rafael Leao... Resmi açıklama geldi! Rafael Leao... 01:01
Daha Eski
Lukaku'da sıcak gelişme! Beşiktaş ve F.Bahçe... Lukaku'da sıcak gelişme! Beşiktaş ve F.Bahçe... 01:01
Leao'dan gündem olan paylaşım! Leao'dan gündem olan paylaşım! 01:01
Cimbom Osimhen'in yedeğini buldu! Cimbom Osimhen'in yedeğini buldu! 01:01
F.Bahçe'den lige damga vuracak takas! F.Bahçe'den lige damga vuracak takas! 01:01
Beşiktaş'tan Eljif Elmas hamlesi! Beşiktaş'tan Eljif Elmas hamlesi! 01:00
G.Saray'da yıldız ismin transferi iptal! G.Saray'da yıldız ismin transferi iptal! 01:00