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Haberler Fenerbahçe İşte Fenerbahçe'nin Sturm Graz maçları kadrosı!

İşte Fenerbahçe'nin Sturm Graz maçları kadrosı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa kupalarında Sturm Graz ile oynayacağı kritik mücadeleler öncesinde kadrosunu güncelledi. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2026 16:48 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2026 16:58
İşte Fenerbahçe'nin Sturm Graz maçları kadrosı!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Sturm Graz ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, kritik eşleşme öncesi güncellenen oyuncu listesini UEFA'ya iletti.

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Vedat Muriqi kadroya dahil edilirken, Levent Mercan liste dışında bırakıldı. N'Golo Kante de listede yer almadı.

Kadıköy temsilcisinin 5 Ağustos tarihinde oynayacağı ilk maçtan 24 saat önce kadroda 2 oyuncu değişikliği yapma hakkı var.

İŞTE F.BAHÇE'NİN UEFA'YA BİLDİRDİĞİ LİSTE

Kaleciler: Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Engin Can Biterge, Kuzey Sapaz, Yasir Çaklı

Defanslar: Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Nathan Aké, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nélson Semedo, Milan Škriniar, Kamil Efe Üregen, Çağan Sarıdikmen, Bedirhan Korkmaz, Gökmen Özdemir

Orta Sahalar: Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Talisca, Adnan Fettahoğlu, Emin Sayar, Güner Ekici, Emirhan Ateş

Forvetler: Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Mason Greenwood, Anthony Musaba, Sidiki Cherif, Alaettin Ekici, Çağrı Fedai

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