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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Chibuike Nwaiwu gelişmesi!

Trabzonspor'da Chibuike Nwaiwu gelişmesi!

Premier Lig ekiplerinden Fulham, Chibuike Nwaiwu transferi için temaslarını sürdürürken görüşmelerde gelinen son aşama netlik kazandı. Trabzonspor'un talep ettiği bonservis bedeli ile İngiliz temsilcisinin sunduğu teklif arasındaki büyük fark ise dikkat çeken detaylardan biri oldu. İşte transfer sürecindeki son gelişmeler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2026 13:45
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Trabzonspor'da Chibuike Nwaiwu gelişmesi!

Trendyol Süper Lig'de yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Trabzonspor'da Chibuike Nwaiwu'nun geleceği gündemin önemli başlıkları arasında yer alıyor. Premier Lig temsilcisi Fulham, Nijeryalı savunmacıyı kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. Öte yandan iki kulüp arasındaki pazarlıklarda henüz ortak nokta bulunamadı.

23 yaşındaki stoperin Premier Lig'de forma giymeye olumlu baktığı belirtilirken taraflar arasındaki görüşmelerin bonservis bedelindeki fikir ayrılığı nedeniyle istenilen seviyeye ulaşamadığı ifade ediliyor.

RAKAMLAR ARASINDA UÇURUM VAR

Fulham'ın Trabzonspor'a Chibuike Nwaiwu için 18 milyon euro'luk resmi teklif sunduğu öğrenildi. Buna karşılık bordo-mavili yönetimin oyuncu için 30 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ve bu farkın görüşmelerin önündeki en büyük engel olduğu aktarıldı. Buna rağmen İngiliz ekibinin transferden vazgeçmediği ve kısa süre içinde iyileştirilmiş bir teklifle Trabzonspor'un kapısını yeniden çalmaya hazırlandığı öne sürülüyor.

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