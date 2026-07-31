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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Marco Asensio bekleyişi!

Fenerbahçe'de Marco Asensio bekleyişi!

Fenerbahçe'de Marco Asensio, Gornik Zabrze karşısında beklentilerin gerisinde kalan bir performans sergiledi. İspanyol yıldızın sahadaki etkisini artırması ve teknik direktör İsmail Kartal'ın oyun planında daha fazla süre alabilmesi için bazı eksik yönlerini geliştirmesi gerektiği değerlendiriliyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2026 15:14
Fenerbahçe'de Marco Asensio bekleyişi!

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze ile deplasmanda oynadığı rövanş karşılaşması, Marco Asensio için önemli bir sınav oldu.

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Fenerbahçe'de Marco Asensio bekleyişi!

İlk maçta sonradan oyuna dahil olan 30 yaşındaki futbolcu, Polonya'daki mücadeleye ilk 11'de başladı.

Fenerbahçe'de Marco Asensio bekleyişi!

Ancak İspanyol yıldız, ilk yarıda hücum organizasyonlarına beklenen katkıyı sağlayamadı ve karşılaşmanın temposuna ayak uydurmakta zorlandı.

Fenerbahçe'de Marco Asensio bekleyişi!

İsmail Kartal'ın daha fazla mücadele gücü, önde baskı ve topsuz oyunda hareketlilik isteyen sistemi, Asensio'nun takım içindeki rolünü doğrudan etkiliyor.

Fenerbahçe'de Marco Asensio bekleyişi!

Teknik kapasitesi ve bitiriciliğiyle fark yaratabilen deneyimli oyuncunun, düzenli forma şansı bulabilmesi için fiziksel seviyesini yükseltmesi gerekiyor.

Fenerbahçe'de Marco Asensio bekleyişi!

Asensio'dan ayrıca savunma katkısını artırması ve takım oyununa daha fazla dahil olması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Marco Asensio bekleyişi!

Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla etkili bir performans sergileyen yıldız futbolcu, Fenerbahçe'nin en önemli hücum silahlarından biri oldu.

Fenerbahçe'de Marco Asensio bekleyişi!

2025-26 sezonunda tüm kulvarlarda 38 maça çıkan Asensio, 13 gol ve 13 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe'de Marco Asensio bekleyişi!

Bu karşılaşmaların 31'inde ilk 11'de görev alan İspanyol oyuncu, toplamda 26 gole doğrudan etki etti.

Fenerbahçe'de Marco Asensio bekleyişi!

Asensio, Süper Lig'de ise 25 maçta 11 gol ve 12 asist üreterek dikkat çeken bir performans ortaya koydu.

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