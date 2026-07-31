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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Kevin De Bruyne için resmi açıklama! Galatasaray ve transfer...

Kevin De Bruyne için resmi açıklama! Galatasaray ve transfer...

10 numara transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündeminde üst sıralarda yer alan Kevin De Bruyne hakkında Napoli cephesinden resmi açıklama geldi. Öte yandan Belçikalı yıldızın takımdaki geleceğini şekillendirecek kritik görüşmenin detayları da gün yüzüne çıktı. İşte transfer dosyasındaki o sıcak gelişme...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2026 14:44
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Kevin De Bruyne için resmi açıklama! Galatasaray ve transfer...

Dries Mertens'in ayrılığından bu yana 10 numaraya lider kumaşlı bir takviye yapmayı hedefleyen Galatasaray, son olarak gündemine Kevin De Bruyne'yi almıştı.

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Kevin De Bruyne için resmi açıklama! Galatasaray ve transfer...

Belçikalı dünya yıldızının Napoli'deki geleceği belirsizliğini korurken yaşanan o gelişme, özellikle sarı-kırmızılı cephede büyük heyecan uyandırdı.

Kevin De Bruyne için resmi açıklama! Galatasaray ve transfer...

Voetbal Belgie'nin haberine göre tecrübeli oyuncunun İtalyan ekibiyle yola devam edip etmeme yönündeki kararını vereceği tarih belli oldu.

Kevin De Bruyne için resmi açıklama! Galatasaray ve transfer...

Napoli'de Antonio Conte yönetimindeki ilk sezonunda kendini rahat hissedemeyen 35 yaşındaki oyuncu, defans ağırlıklı oyun yaklaşımı nedeniyle beklediği performansı sergileyememişti.

Kevin De Bruyne için resmi açıklama! Galatasaray ve transfer...

Şu anda tatilde olan De Bruyne, İtalya'ya döndüğünde Napoli'nin yeni çalıştırıcısı Massimiliano Allegri ile özel bir görüşme yapmak istedi.

Kevin De Bruyne için resmi açıklama! Galatasaray ve transfer...

Belçikalı yıldızın Allegri ile gerçekleştireceği görüşmenin gidişatına göre ayrılık kararı alabileceği vurgulandı.

Kevin De Bruyne için resmi açıklama! Galatasaray ve transfer...

Öte yandan Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, kısa süre önce Corriere dello Sport'a yaptığı açıklamayla Kevin De Bruyne konusunda net bir mesaj verdi.

Kevin De Bruyne için resmi açıklama! Galatasaray ve transfer...

Manna, İtalyan kulübünün ayrılığa kolay kolay onay vermeyeceğinin sinyallerini paylaştı.

Kevin De Bruyne için resmi açıklama! Galatasaray ve transfer...

"HİÇBİR YERE GİDEMEZ"

Manna, "De Bruyne hiçbir karar vermemelidir. Geçen sezon bizi seçti ve iki yıllık bir sözleşme imzaladı. Sözleşmede bir yıl uzatma opsiyonu da bulunuyor. İstersek onu da kullanırız." dedi.

Kevin De Bruyne için resmi açıklama! Galatasaray ve transfer...

G.SARAY YAKIN TAKİPTE

Haberde ayrıca Galatasaray'ın Kevin De Bruyne'nin durumunu yakından takip ettiği ve olası bir ayrılık kararında devreye girmeye hazırlandığı belirtildi.

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