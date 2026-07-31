Kevin De Bruyne için resmi açıklama! Galatasaray ve transfer...
10 numara transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündeminde üst sıralarda yer alan Kevin De Bruyne hakkında Napoli cephesinden resmi açıklama geldi. Öte yandan Belçikalı yıldızın takımdaki geleceğini şekillendirecek kritik görüşmenin detayları da gün yüzüne çıktı. İşte transfer dosyasındaki o sıcak gelişme...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2026 14:44
Napoli'de Antonio Conte yönetimindeki ilk sezonunda kendini rahat hissedemeyen 35 yaşındaki oyuncu, defans ağırlıklı oyun yaklaşımı nedeniyle beklediği performansı sergileyememişti.
Şu anda tatilde olan De Bruyne, İtalya'ya döndüğünde Napoli'nin yeni çalıştırıcısı Massimiliano Allegri ile özel bir görüşme yapmak istedi.
Belçikalı yıldızın Allegri ile gerçekleştireceği görüşmenin gidişatına göre ayrılık kararı alabileceği vurgulandı.
Öte yandan Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, kısa süre önce Corriere dello Sport'a yaptığı açıklamayla Kevin De Bruyne konusunda net bir mesaj verdi.
Manna, İtalyan kulübünün ayrılığa kolay kolay onay vermeyeceğinin sinyallerini paylaştı.
"HİÇBİR YERE GİDEMEZ"
Manna, "De Bruyne hiçbir karar vermemelidir. Geçen sezon bizi seçti ve iki yıllık bir sözleşme imzaladı. Sözleşmede bir yıl uzatma opsiyonu da bulunuyor. İstersek onu da kullanırız." dedi.
G.SARAY YAKIN TAKİPTE
Haberde ayrıca Galatasaray'ın Kevin De Bruyne'nin durumunu yakından takip ettiği ve olası bir ayrılık kararında devreye girmeye hazırlandığı belirtildi.
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