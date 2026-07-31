Kevin De Bruyne için resmi açıklama! Galatasaray ve transfer...

"HİÇBİR YERE GİDEMEZ" Manna, "De Bruyne hiçbir karar vermemelidir. Geçen sezon bizi seçti ve iki yıllık bir sözleşme imzaladı. Sözleşmede bir yıl uzatma opsiyonu da bulunuyor. İstersek onu da kullanırız." dedi.