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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu transferi için kritik tarih!

Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu transferi için kritik tarih!

Fenerbahçe'de transfer gündeminin dikkat çeken isimlerinden Hakan Çalhanoğlu ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli yönetimin İtalya'da temsilcileri ile görüştüğü milli yıldız için transferde harekete geçeceği tarih ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2026 11:59
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu transferi için kritik tarih!

Yeni sezon kadro planlamasını büyük bir titizlikle sürdüren Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu, en önemli transfer hedeflerinden biri haline geldi.

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Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu transferi için kritik tarih!

Sarı-lacivertli yönetim, Inter'de forma orta saha oyuncusunu İstanbul'a transfer olmaya ikna etmek için ilk adımları attı.

Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu transferi için kritik tarih!

Fenerbahçe'de Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer ve beraberindeki heyet, İtalya ziyareti sırasında milli yıldızın çevresiyle temasa geçti.

Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu transferi için kritik tarih!

Hakan Çalhanoğlu ile yapılan son görüşmelerin olumlu geçtiği ve Kadıköy temsilcisine transferine yeşil ışık yaktığı aktarıldı.

Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu transferi için kritik tarih!

Öte yandan Fenerbahçe'nin transferde somut adımlar atacağı tarih ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu transferi için kritik tarih!

KRİTİK TARİH 11 AĞUSTOS

Sarı-lacivertli yönetim, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eşleştikleri Sturm Graz'a karşı 11 Ağustos'ta çıkacakları rövanş mücadelesinin ardından tecrübeli orta sahanın transferi için vites yükseltecek.

Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu transferi için kritik tarih!

YABANCI KURALI ETKİSİ

Mevcut kadrosunda 24 yabancı oyuncu bulunan İstanbul temsilcisi, TFF'nin 10+4 kuralı doğrultusunda kontenjan açmaya çalışıyor. Bu bağlamda yerli isimlere yönelen Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu transferinde ısrarcı olması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu transferi için kritik tarih!

LİDER KUMAŞLI TRANSFER

Saha içinde takımı koordine edebilecek ve kritik anlarda sorumluluk almaktan çekinmeyecek bir isim arayan Fenerbahçe, Hakan'ı bu rol için biçilmiş kaftan olarak görüyor.

Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu transferi için kritik tarih!

BONSERVİS BEKLENTİSİ

Inter'in Çalhanoğlu için 25 ile 30 milyon euro arasında bir bonservis beklentisi olduğu aktarılıyor.

Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu transferi için kritik tarih!

Diğer yandan Serie A temsilcisinin, sözleşmesinde son yılına giren yıldız orta saha oyuncusundan bonservis geliri elde etmeyi hedeflediği belirtiliyor. Bu durumun, transfer görüşmelerinde Fenerbahçe'nin elini güçlendirebilecek önemli bir avantaj olduğu ifade ediliyor.

Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu transferi için kritik tarih!

İtalyan devinden yaklaşık 6 milyon euro maaş alan Hakan Çalhanoğlu, Inter forması ile bugüne kadar çıktığı 212 mücadelede 50 gol/39 asist katkısı sundu.

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