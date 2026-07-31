Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu transferi için kritik tarih!
Fenerbahçe'de transfer gündeminin dikkat çeken isimlerinden Hakan Çalhanoğlu ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli yönetimin İtalya'da temsilcileri ile görüştüğü milli yıldız için transferde harekete geçeceği tarih ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2026 11:59
Hakan Çalhanoğlu ile yapılan son görüşmelerin olumlu geçtiği ve Kadıköy temsilcisine transferine yeşil ışık yaktığı aktarıldı.
Öte yandan Fenerbahçe'nin transferde somut adımlar atacağı tarih ortaya çıktı.
KRİTİK TARİH 11 AĞUSTOS
Sarı-lacivertli yönetim, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eşleştikleri Sturm Graz'a karşı 11 Ağustos'ta çıkacakları rövanş mücadelesinin ardından tecrübeli orta sahanın transferi için vites yükseltecek.
YABANCI KURALI ETKİSİ
Mevcut kadrosunda 24 yabancı oyuncu bulunan İstanbul temsilcisi, TFF'nin 10+4 kuralı doğrultusunda kontenjan açmaya çalışıyor. Bu bağlamda yerli isimlere yönelen Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu transferinde ısrarcı olması bekleniyor.
LİDER KUMAŞLI TRANSFER
Saha içinde takımı koordine edebilecek ve kritik anlarda sorumluluk almaktan çekinmeyecek bir isim arayan Fenerbahçe, Hakan'ı bu rol için biçilmiş kaftan olarak görüyor.
BONSERVİS BEKLENTİSİ
Inter'in Çalhanoğlu için 25 ile 30 milyon euro arasında bir bonservis beklentisi olduğu aktarılıyor.
Diğer yandan Serie A temsilcisinin, sözleşmesinde son yılına giren yıldız orta saha oyuncusundan bonservis geliri elde etmeyi hedeflediği belirtiliyor. Bu durumun, transfer görüşmelerinde Fenerbahçe'nin elini güçlendirebilecek önemli bir avantaj olduğu ifade ediliyor.
İtalyan devinden yaklaşık 6 milyon euro maaş alan Hakan Çalhanoğlu, Inter forması ile bugüne kadar çıktığı 212 mücadelede 50 gol/39 asist katkısı sundu.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.