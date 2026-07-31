YABANCI KURALI ETKİSİ Mevcut kadrosunda 24 yabancı oyuncu bulunan İstanbul temsilcisi, TFF'nin 10+4 kuralı doğrultusunda kontenjan açmaya çalışıyor. Bu bağlamda yerli isimlere yönelen Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu transferinde ısrarcı olması bekleniyor.

LİDER KUMAŞLI TRANSFER Saha içinde takımı koordine edebilecek ve kritik anlarda sorumluluk almaktan çekinmeyecek bir isim arayan Fenerbahçe, Hakan'ı bu rol için biçilmiş kaftan olarak görüyor.