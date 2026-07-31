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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaraylı yıldızdan transfer itirafı! 'Önceliğim...'

Galatasaraylı yıldızdan transfer itirafı! "Önceliğim..."

Sezonun sona ermesiyle birlikte Galatasaray ile olan sözleşmesi biten ve uzun süren görüşmelerin ardından yeni kontrata imza atan yıldız futbolcu, yaptığı transfer açıklamasıyla gündem oldu. Deneyimli isim, önceliğinin her zaman sarı-kırmızılı formayı giymek olduğunu vurguladı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2026 10:11
Galatasaraylı yıldızdan transfer itirafı! "Önceliğim..."

Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunun noktalanmasıyla birlikte Galatasaray'da sözleşmeleri sona eren oyuncuların gelecekleri merak konusu olmuştu.

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Galatasaraylı yıldızdan transfer itirafı! "Önceliğim..."

Sarı-kırmızılılarda Noa Lang, Yaser Asprilla ve Sacha Boey kiralık sözleşmeleri sona ermesinin ardından kulüplerine geri dönmüşlerdi.

Galatasaraylı yıldızdan transfer itirafı! "Önceliğim..."

Öte yandan en çarpıcı ayrılık Mauro Icardi'de yaşanmıştı ve Arjantinli oyuncu, 4 yıl boyunca formasını giydiği Galatasaray'a veda etmişti.

Galatasaraylı yıldızdan transfer itirafı! "Önceliğim..."

Geleceğine ilişkin belirsizlik süren isimlerden biri de Mario Lemina olmuştu.

Galatasaraylı yıldızdan transfer itirafı! "Önceliğim..."

Galatasaray, uzun süren görüşme trafiği ve kadro planlamalarının ardından Gabonlu oyuncu ile 2 yıl daha yola devam kararı almıştı.

Galatasaraylı yıldızdan transfer itirafı! "Önceliğim..."

Resmi açıklamanın gelmesi ile birlikte sarı-kırmızılı kulübe imza atan Lemina, sürece dair dikkat çeken itiraflarda bulundu.

Galatasaraylı yıldızdan transfer itirafı! "Önceliğim..."

32 yaşındaki futbolcu, önceliğinin her zaman Galatasaray olduğunu ifade etti.

Galatasaraylı yıldızdan transfer itirafı! "Önceliğim..."

Lemina yaptığı açıklamada, "Sezon sonunda serbest oyuncuydum, bu birçok kulübün ilgisini çekti ama tabii ki önceliğim her zaman Galatasaray oldu" dedi.

Galatasaraylı yıldızdan transfer itirafı! "Önceliğim..."

Şubat 2025'te Wolverhampton'tan transfer edilen Lemina, daha önce 2019/20 sezonunda kiralik olarak parçalı formayı giymişti.

Galatasaraylı yıldızdan transfer itirafı! "Önceliğim..."

Deneyimli futbolcu, geride bıraktığımız sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 41 maçta 2.679 dakika süre alırken 3 gol/2 asist katkısı sundu.

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