Galatasaraylı yıldızdan transfer itirafı! "Önceliğim..."
Sezonun sona ermesiyle birlikte Galatasaray ile olan sözleşmesi biten ve uzun süren görüşmelerin ardından yeni kontrata imza atan yıldız futbolcu, yaptığı transfer açıklamasıyla gündem oldu. Deneyimli isim, önceliğinin her zaman sarı-kırmızılı formayı giymek olduğunu vurguladı. İşte ayrıntılar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2026 10:11
Geleceğine ilişkin belirsizlik süren isimlerden biri de Mario Lemina olmuştu.
Galatasaray, uzun süren görüşme trafiği ve kadro planlamalarının ardından Gabonlu oyuncu ile 2 yıl daha yola devam kararı almıştı.
Resmi açıklamanın gelmesi ile birlikte sarı-kırmızılı kulübe imza atan Lemina, sürece dair dikkat çeken itiraflarda bulundu.
32 yaşındaki futbolcu, önceliğinin her zaman Galatasaray olduğunu ifade etti.
Lemina yaptığı açıklamada, "Sezon sonunda serbest oyuncuydum, bu birçok kulübün ilgisini çekti ama tabii ki önceliğim her zaman Galatasaray oldu" dedi.
Şubat 2025'te Wolverhampton'tan transfer edilen Lemina, daha önce 2019/20 sezonunda kiralik olarak parçalı formayı giymişti.
Deneyimli futbolcu, geride bıraktığımız sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 41 maçta 2.679 dakika süre alırken 3 gol/2 asist katkısı sundu.
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