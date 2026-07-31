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Haberler UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turu maçları tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turu maçları tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turu maçları sona erdi. Temsilcimiz Beşiktaş, Midtjylland engelini aşarak adını bir üst tura yazdırmayı başardı. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2026 08:53
UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turu maçları tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turu maçları 9 rövanş müsabakasıyla tamamlandı. Beşiktaş, 1-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Danimarka'nın Midtjylland takımını 2-0 yenerek adını üçüncü eleme turuna yazdırdı. Siyah-beyazlılar, bu turda Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile karşılaşacak.

Beşiktaş ile Hradec Kralove'nin yanı sıra İsrail'den Maccabi Tel Aviv, Kıbrıs Rum Kesimi'nden Pafos, Yunanistan'dan PAOK, Belçika'dan Anderlecht, Macaristan'dan Ferencvaros, Portekiz'den Benfica ve Bulgaristan'dan CSKA Sofya, tur atlayan takımlar oldu.

SONUÇLAR

Midtjylland (Danimarka)-Beşiktaş: 0-2 (0-1)

Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Sheriff (Moldova): 1-0 (5-0)

Hradec Kralove (Çekya)-Tromsö (Norveç): 3-1 (1-0)

Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Hajduk Split (Hırvatistan): 4-0 (Uzatmada) (0-2)

PAOK (Yunanistan)-Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-0 (3-2)

Anderlecht (Belçika)-Hammarby (İsveç): 3-1 (1-1)

Ferencvaros (Macaristan)-Twente (Hollanda): 2-2 (2-1)

CSKA Sofya (Bulgaristan)-Karabağ (Azerbaycan): 0-0 (Penaltılarda 5-4 ) (0-0)

Benfica (Portekiz)-St. Gallen (İsviçre): 5-0 (1-2)

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