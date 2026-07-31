Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Gornik Zabrze'yi eleyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da Kosovalı yıldız Vedat Muriqi'den gelen müjdeli haber, sarı-lacivertli camiada yüzleri güldürdü. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2026 09:25
Fenerbahçe, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Gornik Zabrze ile karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler bu mücadeleden 1-1'lik skorla beraberlikle ayrıldı.
Kanarya, Kadıköy'de aldığı 1-0'lık skorun avantajı ile turu geçen taraf oldu.
Fenerbahçe bir üst turda UEFA Şampiyonlar Ligi yolunda Avusturya ekibi Sturm Graz ile eşleşti.
Sarı-lacivertliler, İsmail Kartal önderliğinde bu maçın hazırlıklarına hız kesmeden başladı.
Fenerbahçe'de son olarak Kosovalı yıldız Vedat Muriqi'den gelen o haber, sarı-lacivertli camiada yüzleri güldürdü.
Kanarya'nın yeni transferi Vedat Muriqi, 29 Haziran'da Topuk Yaylası kampında sakatlanmış, sağ alt adalesinde kısmi yırtık oluşmuştu.
Sabah'ın haberine göre; yıldız ismin sakatlığı büyük ölçüde geçti.