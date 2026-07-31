CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi'den müjdeli haber!

Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi'den müjdeli haber!

Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Gornik Zabrze'yi eleyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da Kosovalı yıldız Vedat Muriqi'den gelen müjdeli haber, sarı-lacivertli camiada yüzleri güldürdü. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2026 09:25
Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi'den müjdeli haber!

Fenerbahçe, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Gornik Zabrze ile karşı karşıya geldi.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi'den müjdeli haber!

Sarı-lacivertliler bu mücadeleden 1-1'lik skorla beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi'den müjdeli haber!

Kanarya, Kadıköy'de aldığı 1-0'lık skorun avantajı ile turu geçen taraf oldu.

Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi'den müjdeli haber!

Fenerbahçe bir üst turda UEFA Şampiyonlar Ligi yolunda Avusturya ekibi Sturm Graz ile eşleşti.

Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi'den müjdeli haber!

Sarı-lacivertliler, İsmail Kartal önderliğinde bu maçın hazırlıklarına hız kesmeden başladı.

Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi'den müjdeli haber!

Fenerbahçe'de son olarak Kosovalı yıldız Vedat Muriqi'den gelen o haber, sarı-lacivertli camiada yüzleri güldürdü.

Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi'den müjdeli haber!

Kanarya'nın yeni transferi Vedat Muriqi, 29 Haziran'da Topuk Yaylası kampında sakatlanmış, sağ alt adalesinde kısmi yırtık oluşmuştu.

Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi'den müjdeli haber!

Sabah'ın haberine göre; yıldız ismin sakatlığı büyük ölçüde geçti.

Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi'den müjdeli haber!

5 Ağustos'ta Kadıköy, 11 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak Sturm Graz maçlarında futbolcunun şans bulabileceği aktarıldı.

"Gerçek bir lider ve oyun aklı!"
G.Saray, Osimhen'in yanına Premier Lig yıldızını istiyor
DİĞER
Cüneyt Arkın'ın "Düşündükçe ağlıyorum" dediği o büyük sır ne? Yeşilçam efsanesinin gerçekleri ortaya çıktı!
Üsküdar Belediyesi'ndeki yolsuzlukta etkin pişmanlık ifadesi! Örgütün başı Sinem Dedetaş iddiası
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Reijnders'e Osimhen taktiği!
Rafael Leao'nun B planı hazır!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu tamamlandı Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu tamamlandı 08:53
"Gerçek bir lider ve oyun aklı!" "Gerçek bir lider ve oyun aklı!" 08:36
Beşiktaş Danimarka'da üst tura kanatlandı! Beşiktaş Danimarka'da üst tura kanatlandı! 00:03
Italiano: Midtjylland deplasmanında kazanmak çok zor! Italiano: Midtjylland deplasmanında kazanmak çok zor! 00:03
Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon 00:03
Trabzonspor Al Sadd'a mağlup oldu Trabzonspor Al Sadd'a mağlup oldu 00:03
Daha Eski
G.Saray, Osimhen'in yanına Premier Lig yıldızını istiyor G.Saray, Osimhen'in yanına Premier Lig yıldızını istiyor 00:02
F.Bahçe ve G.Saray'a Leao şoku! F.Bahçe ve G.Saray'a Leao şoku! 00:02
F.Bahçe şokta! 40 milyon euro'ya imzalıyor F.Bahçe şokta! 40 milyon euro'ya imzalıyor 00:02
Trabzonspor'un genç yıldızına sürpriz talip! Trabzonspor'un genç yıldızına sürpriz talip! 00:02
F.Bahçe'nin yıldızına Pellegrini kancası! F.Bahçe'nin yıldızına Pellegrini kancası! 00:02
G.Saray'dan Nkunku sürprizi! G.Saray'dan Nkunku sürprizi! 00:02