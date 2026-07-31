Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Romelu Lukaku ile ilgili oldukça flaş gelişmeler yaşanıyor. Belçikalı yıldız ile ilgili son olarak sarı-lacivertli camiaya müjdeli haber geldi. İşte haberin detayları...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2026 10:57
Fenerbahçe son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında deplasmanda Gornik Zabrze ile karşı karşıya geldi.
Kanarya, rakibi ile 1-1'lik skorla berabere kaldı.
Sarı-lacivertliler, ilk maçta Kadıköy'de aldığı 1-0'lık galibiyetin avantajı ile turu geçen taraf oldu.
Fenerbahçe rakibini elemesinin ardından bir üst turda Avusturya ekibi Sturm Graz ile eşleşti.
Sarı-lacivertliler uzun yıllardır hayalini kurduğu Devler Ligi'ne gidebilmek adına bu turda da hata yapmak istemiyor.
Kanarya'da saha içinde bu gelişmeler yaşanırken saha dışında da transferde sıcak haberler gelmeye devam ediyor.
Fenerbahçe, transfer listesinde Romelu Lukaku'yu da yakından takip ediyor.
33 yaşındaki Belçikalı futbolcu Napoli'den ayrılmak istiyor.
2026 Dünya Kupası sonrası tatilini Antalya'da gerçekleştiren Lukaku'nun da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı iddia edildi.
Deneyimli forvetin sağlık durumu da yakından araştırılıyor.