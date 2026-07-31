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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçelileri transferde sevindiren haber! Romelu Lukaku…

Fenerbahçelileri transferde sevindiren haber! Romelu Lukaku…

Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Romelu Lukaku ile ilgili oldukça flaş gelişmeler yaşanıyor. Belçikalı yıldız ile ilgili son olarak sarı-lacivertli camiaya müjdeli haber geldi. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2026 10:57
Fenerbahçelileri transferde sevindiren haber! Romelu Lukaku…

Fenerbahçe son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında deplasmanda Gornik Zabrze ile karşı karşıya geldi.

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Fenerbahçelileri transferde sevindiren haber! Romelu Lukaku…

Kanarya, rakibi ile 1-1'lik skorla berabere kaldı.

Fenerbahçelileri transferde sevindiren haber! Romelu Lukaku…

Sarı-lacivertliler, ilk maçta Kadıköy'de aldığı 1-0'lık galibiyetin avantajı ile turu geçen taraf oldu.

Fenerbahçelileri transferde sevindiren haber! Romelu Lukaku…

Fenerbahçe rakibini elemesinin ardından bir üst turda Avusturya ekibi Sturm Graz ile eşleşti.

Fenerbahçelileri transferde sevindiren haber! Romelu Lukaku…

Sarı-lacivertliler uzun yıllardır hayalini kurduğu Devler Ligi'ne gidebilmek adına bu turda da hata yapmak istemiyor.

Fenerbahçelileri transferde sevindiren haber! Romelu Lukaku…

Kanarya'da saha içinde bu gelişmeler yaşanırken saha dışında da transferde sıcak haberler gelmeye devam ediyor.

Fenerbahçelileri transferde sevindiren haber! Romelu Lukaku…

Fenerbahçe, transfer listesinde Romelu Lukaku'yu da yakından takip ediyor.

Fenerbahçelileri transferde sevindiren haber! Romelu Lukaku…

33 yaşındaki Belçikalı futbolcu Napoli'den ayrılmak istiyor.

Fenerbahçelileri transferde sevindiren haber! Romelu Lukaku…

2026 Dünya Kupası sonrası tatilini Antalya'da gerçekleştiren Lukaku'nun da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı iddia edildi.

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